Semifinal da Copa Gramado Laghetto será no Ernestão

Devido às fortes chuvas que atingem a região nessa segunda-feira, dia 16, a Prefeitura de Gramado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, optou por preservar o campo da Vila Olímpica Eduardo Tissot, na Várzea Grande, para a final. Com isto as partidas válidas pela semifinal da 3ª edição da Copa Gramado Laghetto serão realizadas hoje (16) no Complexo Esportivo Ernesto Volk – Ernestão, no bairro Piratini.

A partir das 14h iniciam as disputas pelas vagas para a grande final da competição com o confronto entre o Palmeiras e o Grêmio. Na sequência, às 15h45, entram em campo o Atlético-MG e o Internacional.

O Palmeiras garantiu vaga após vencer o Juventude pelo placar de um a zero. As equipes do Atlético-MG e o Grêmio já tinham as vagas garantidas com os resultados da primeira e segunda rodada, mas o jogo terminou tudo igual, 3 a 3. E o último a garantir vaga foi o Internacional que venceu o Athlético-PR por 3 a 2.

O patrocínio da 3ª Copa Gramado Laghetto de Futebol Sub-16 é da Rede Laghetto de Hotéis, Prefeitura de Gramado – Secretaria de Esporte e Lazer, e Ministério do Esporte do Governo Federal. A Gramado TV transmite os dois jogos ao vivo. O ingresso na Vila Olímpica é gratuito.

Semifinais da 3ª Copa Gramado Laghetto Sub-16 – Dia 16/10/2023 – Estádio Ernestão no bairro Piratini:

14 horas – Palmeiras x Grêmio.

15h45min – Atlético-MG x Internacional.