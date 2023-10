CRISTÃOS ENFRENTAM LUTAS, SIM! • Pão de Judá

BLOG DA TV MENORAH

Quem não tem tribulações? Quem não passa por sofrimentos? Quem vive em um “mar de rosas”, sem qualquer dificuldade ou provação? Mesmo que você é cristão, todos passamos por tribulações e sofrimentos.

Muitas doutrinas enganosas dizem que não há lutas, para quem é cristão, já que estamos isentos de sofrimento, por sermos filhos de Deus. Porém, isso, de modo algum, é a verdade que está expressa na Bíblia. Todos os servos de Deus, nas Escrituras, passaram por lutas, por sofrimentos e por tribulações, contudo nunca foram derrotados.

Tudo depende da nossa reação diante do sofrimento permitido por Deus. Ou ele é, para nós, motivo de muito proveito ou rejeitamo-lo. Certa vez, um pregador americano disse: “o martelo despedaça o vidro, mas forja o aço”. Isso significa que, se o sofrimento nos vence e leva-nos ao desespero ou à murmuração contra Deus e contra as pessoas, nossa vida espiritual é frágil e superficial. Por outro lado, se permitirmos que Deus trabalhe em nós em meio às lutas e às tribulações, damos a Ele a oportunidade de purificar-nos e aperfeiçoar-nos.

Não há necessidade de sairmos à procura de lutas, de tribulações e sofrimentos, pois eles virão até nós. Deus permitirá que haja tribulações em nossa vida. Por quê? Em Tiago 1:2-4, está escrito: “Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes”.

Se você compreender isso hoje, você irá se alegrar e uma esperança brotará em seu coração. Como Deus transformará um coração, se não for por meio das provações? Não existe outro método. Deus ama você! Deus está olhando para você agora. Creia nisso! Ele quer transformá-lo e melhorar a sua vida. Deus corrige a quem Ele ama. Ele é Santo, Justo e Fiel! Se Deus é assim, como Ele vai ter intimidade com quem não é assim? É impossível! É por isso que, quando as provações vêm, elas são por Ele permitidas, para que venhamos a ter comunhão com Cristo. Então, não reclame. Não murmure. Que sua reação, diante das provações, seja a mansidão e a submissão a Deus.

Chegue perto de Deus agora. Faça essa oração em voz alta, medite, leve luz para sua casa e sua família!

Faça essa Oração

“Oração Aplicação da Cruz”

Senhor Jesus, eu estou na Tua presença e digo que tenho cometido iniquidade no Santuário. Peço-te perdão porque não estou permitindo que a autoridade de Jesus Cristo e a autoridade de Cristo Jesus, Se manifeste-se através de minha vida. Este é o meu pecado e eu o reconheço.

Senhor Jesus, eu preciso receber o arrependimento, porque eu não tenho e não sinto arrependimento de ser empecilho para o fluir de Deus e tenho cometido iniquidade, que se configura na expressão da minha própria atitude e vontade. Eu sei Senhor que isto tem sido uma afronta contra a Tua glória. Senhor, há espíritos malignos que estão no Teu lugar na minha alma e eles estão me usando para ser impedimento para o fluir divino, tanto em mim como para beneficiar outros.

Atrasei a Tua obra, restringi o Teu trabalho, manipulei o Sagrado, murmurei diante da Tua Palavra para não a aceitar e quero Te dizer Senhor que estes espíritos estão no domínio e no governo da minha mente. Eu preciso da Tua ajuda, ó Senhor Jesus para vencê-los e me livrar deles. Eu sei Senhor que só Tu, através do poder da cruz, podes mortificar a carne e limpar a minha alma da presença desses seres malignos e me tornar livre para ter consciência de que a Lei moral de Deus pode vir guiar meus pensamentos e formar minhas emoções, para que eu ganhe da parte de Deus a revelação, a sabedoria e a graça para ter comunhão com Cristo e entender as profundezas de Deus. Senhor, faça com que eu venha a desanimar e a perder toda a esperança em mim mesmo e nas coisas naturais.

Eu agora declaro que dou liberdade para o Senhor liberar os anjos de guerra e o Espírito da vida, a unção de guerra de Cristo, para expulsar e remover estas fortalezas mentais que se obstinaram contra a Palavra da Cruz em minha mente, que elas sejam destruídas agora, em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu dou autoridade para o Senhor retirar estes espíritos malignos que querem ser Deus no lugar de Cristo, mas, na verdade, são trevas e já estão condenados. Tira este engano do meu coração, agora Senhor. Neste instante, eu autorizo o Senhor a transformar o meu coração.

Amém.