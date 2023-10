Inter é campeão da 3ª Copa Gramado Laghetto Sub-16

Em uma partida muito disputada até o último minuto, o Inter venceu a competição e se tornou campeão da 3ª edição da Copa Gramado Laghetto Sub-16 promovida pela Prefeitura de Gramado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer. Os meninos do colorado venceram o Palmeiras após uma partida emocionante que terminou em 2 a 1 na Vila Olímpica Eduardo Tissot, na Várzea Grande em Gramado.

O Inter saiu na frente da disputa final da competição com gol de Matheus Gonçalves, camisa 9, aos 15 minutos do primeiro tempo. Já na segunda etapa da partida, numa falha da zaga do Palmeiras a equipe gaúcha ampliou novamente com gol de Matheus Gonçalves, 2 x 0. O verdão resistiu bravamente e até descontou no placar com um belo gol marcado da intermediária pelo jogador Ítalo Sousa, camisa 20. O placar final, 2 a 1, e o Inter campeão.

O secretário de Esportes e Lazer, Lucas Roldo, avaliou positivamente a competição e revelou o interesse de outros clubes em participar da Copa. “Tivemos muitos feedbacks positivos das equipes o que nos deixa muito felizes. Gramado é exemplo por realizar um evento de tamanha magnitude e representatividade junto aos maiores clubes do país”, disse Roldo. “Já iniciamos na sequência os preparativos para a quarta edição e quem sabe teremos novidades já que fomos procurados por outros times do Brasil, da América do Sul e Europeus dispostos a participar da competição”, concluiu.

Filipe Sírio, goleiro do Internacional, se destacou como menos vazado da competição. As premiações de goleador e destaque da final foram entregues ao jogador Matheus Gonçalves também da equipe colorada.

O Palmeiras ficou com o título de vice-campeão da 3ª Copa Gramado Laghetto que teve o patrocínio da Rede Laghetto de Hotéis, Prefeitura de Gramado – Secretaria de Esporte e Lazer, e Ministério do Esporte do Governo Federal.