Sonarte Company e Grande Hotel Canela lançam Projeto Cultural para 2024

No dia 20 de outubro às 19 horas no Grande Hotel Canela a Sonarte Company em parceria com o Grande Hotel Canela lançarão o projeto (Estações Culturais) junto à comunidade de Canela para 2024. O projeto será dividido em três séries.

A SÉRIE OUTONO – de abril a junho – tem como proposta produzir três eventos populares com o Vocal Márcia Endres e banda na área externa do Grande Hotel Canela.

A SÉRIE INVERNO – de julho a setembro – tem como proposta produzir três eventos junto aos hóspedes do GHC e comunidade, com o Quarteto Idemor Piva. Estes eventos serão realizados em datas importantes do calendário do Grande Hotel Canela.

A SÉRIE PRIMAVERA – de outubro a dezembro – tem como proposta produzir três eventos com o Quarteto Vocal Márcia Endres, tendo como característica a interação do público com letra impressa do repertório.

Maiores informações pelo telefone: 54 9 9123.6402