Café de Homens recebe dois palestrantes neste sábado

Felipe Kuhn Braun e Sandro Blume estarão neste sábado em Canela

O Café de Homens, na Comunidade Evangélica São João de Canela (IECLB), promove neste sábado (21), a partir das 8h, o seu encontro mensal, Desta vez, serão dois palestrantes: os escritores Felipe Kuhn Braun e Sandro Blume, que falarão sobre os alemães e lançarão seu livro mais recente: Histórias de São Leopoldo: dos povos originários às emancipações.

Será a segunda participação de Braun no evento canelense. Na obra com 352 páginas, ele e Blume escrevem sobre os indígenas que habitaram a região, a primeira sesmaria reconhecida em 1755, registrando a data da primeira ocupação de terras por parte dos europeus: 1741 e outros aspectos.

Entre outros tópicos, os autores também destacam a vocação de São Leopoldo para o comércio e para a indústria e publicam um interessante relatório de 1924, sobre empresas leopoldenses nos mais variados ramos: brinquedos e objetos de lata, farinha de mandioca, máquinas de costura e bordados, produtos químicos, fiação, sabão em pó, sandálias, tijolos e telhas, licores e vinagres, enfeites para caixão, tecidos de seda, escovas e pincéis, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, massas e macarrão, licores e vinho, biscoites e caramelos, entre outras.

O objetivo do lançamento no Café de Homens é fazer uma ligação do berço da imigração alemã no RS com a nossa região, visto a enorme presença de descendentes e famílias de origem germânica em Canela e Gramado.

A palestra é gratuita. Após, os participantes que partilham a refeição matinal por adesão. Além da obra lançada, ao preço de R$ 70,00 o exemplar, outras estarão à disposição para venda.