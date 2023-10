Carlos Hahn lança livro em show no GatoPreto

O compositor Carlos Hahn faz show de lançamento do livro “Memórias de um Amor Realista Fantástico”, neste sábado, 21, em Canela, no bar GatoPreto (rua Visconde de Mauá, 443), a partir das 20h. Acompanhado por seus filhos João Pedro (voz e violão) e Lucas Caiã (teclados), além do percussionista Rolando Borges, o músico porto-alegrense apresenta canções autorais e releituras de clássicos da MPB dos anos 1970, Beatles e Bob Dylan. Couvert a $13.

Novela com influência do realismo mágico latino-americano, o segundo livro de Hahn versa sobre amor e saudade, esperança e resistência. Em um planeta à beira do colapso, salvo pela sabedoria dos povos originários, um poeta às vésperas de completar 90 anos recorda seu grande amor. Ambientada entre a Capital, a Serra e o Litoral gaúchos, a narrativa poética não-linear se estende dos anos 1980 aos 2060.

Jornalista, Carlos Hahn trabalhou nas redações dos jornais porto-alegrenses Correio do Povo, Jornal do Comércio e Zero Hora. Escritor, publicou o livro de poemas “Cristais Colhidos na Névoa” (2019). Compositor, lançou o álbum “Auroras na Barriga” (2021), com produção artística de Luciano Albo e Gustavo Telles.

Canal no YouTube: www.youtube.com/user/carloshahn82

Instagram: @carloshahn74

Facebook: www.facebook.com/horafelizdohahn