OPINIÃO FORTI • O BIS, a Bauducco e a Falta de Empatia

As redes sociais pipocaram nos últimos dias com pessoas pedindo boicotes aos chocolates Bis e aos panetones Bauducco. Tudo isso devido a campanhas comerciais alinhadas com artistas ligados ao atual governo. Dias atrás, era o outro lado pedindo boicote ao filme “Som da Liberdade” por ter sido propagandeado pelo lado mais conservador.

O atual momento bélico mundial está trazendo diversos especialistas em embates militares. Sem contar os historiadores religiosos que querem dar opiniões ou razões para algum lado, também devido às suas preferências políticas. No ano passado, na época das eleições presidenciais, até listas de estabelecimentos a serem evitados eram criadas, supostamente, por seus proprietários terem escolhido um dos dois lados políticos.

Eu meio que desisti de reclamar da polarização política, mas quando vejo um escândalo por algo tão pequeno, fico pensando em quanto essas energias poderiam ser canalizadas para coisas melhores. As pessoas se indignam com Felipe Neto fazendo propaganda do BIS, se ultrajam com a Jovem Pan falando bem do filme “Som da Liberdade” e passam horas tentando fazer com que os mesmos sofram consequências por seus divulgadores. Quem sabe divulgarem mais o parceiro que pensa parecido e está tocando seu negócio com garra? Ou elogiarem aquela empresa nas redes sociais que as atendeu bem e prestou um ótimo serviço? Não tenho dúvidas de que seria mais útil!

Mais um Nome para o Executivo

Moisés de Souza, que foi secretário no governo de Cleo Port, colocou seu nome à disposição para concorrer a prefeito municipal pelos Progressistas. Mais um nome que surge na roda de informações e especulações para o pleito que se aproxima. O antigo PP já foi o partido mais forte em nossa cidade, mas perdeu força nos últimos anos, inclusive não elegendo vereadores na última eleição. Aliás, estou curioso pelas nominatas para 2024.

Propostas para 2024

Sobre os candidatos a prefeito: formulem propostas, sejam claros e não prometam absurdos. Seria tão bom ver debates propositivos, analisando o que precisa ser melhorado, o que precisa ser mantido e aonde queremos chegar. Teremos realmente um novo prefeito em 2025, e espero, de coração, que os candidatos estejam otimamente preparados. Não apenas no discurso, que fique claro!