Semifinais do Campeonato Municipal de Futsal Master de Canela define finalistas

Na noite de quarta-feira, 26 de outubro, o público do Campeonato Municipal de Futsal Master de Canela testemunhou duas emocionantes partidas de semifinais que confirmaram o favoritismo de Abelhudos e Rio Branco, que avançaram para a aguardada final da competição.

A primeira partida da noite teve como protagonistas o Rio Branco e o Amigos do Laje. O Rio Branco entrou em quadra com a determinação de se vingar da derrota sofrida na fase de grupos para o Amigos do Laje, e o que se viu foi um espetáculo de reviravolta. A equipe mostrou seu potencial ao golear o adversário por 6 x 3. Destaque para Fábio, que anotou 4 gols, e os gols de Marcelo e Marcos. O Amigos do Laje não se entregou e conseguiu descontar com gols de Marcos (2) e Cassiá, mas não foi o suficiente para conter o ímpeto do Rio Branco.

Rio Branco Amigos do Laje

Na sequência, o Abelhudos não poupou esforços e impôs uma performance espetacular, derrotando o Amigos por 9 x 2. Rafael se destacou com um “hat trick,” anotando três gols cruciais para sua equipe, enquanto Cristian e Balu contribuíram com dois gols cada. Paulinho e Everson também tiveram participação fundamental para o resultado. O Amigos tentou uma reação com gols de Márcio e Elder, mas não conseguiu superar a força do Abelhudos.

Amigos Abelhudos

Com esses resultados emocionantes, Abelhudos e Rio Branco garantiram seu lugar na final, que está marcada para a próxima quarta-feira. Os fãs de futsal em Canela podem esperar por um confronto de alto nível, já que as equipes demonstraram todo o seu potencial ao longo do campeonato. A rivalidade e a busca pelo título prometem uma final eletrizante que nenhum amante do esporte quererá perder. Portanto, marque em seu calendário, a grande final está chegando!