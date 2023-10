OPINIÃO FORTI • Eu que Nem sempre Calmo mas Nunca Preocupado

Sou fã de Charlie Brown Jr. Para mim Chorão foi um dos grandes compositores da sua geração. Falando sobre comportamento, com uma linguagem própria que conversava intimamente com o seu público. Deixou um legado e também uma lacuna com sua ida prematura.

A manchete mais acima faz parte da letra de uma das minhas músicas preferidas da banda: Vícios e Virtudes. Na letra Chorão fala sobre as diferenças entre ele e sua amada. Em certo ponto ele fala “ela tão indiferente e eu igual a todo mundo”. Em outro momento ele diz: “As vezes faço o que quero, e as vezes faço o que tenho que fazer!”. E é exatamente nesse momento que penso que a letra de Vícios e Virtudes chega no nosso executivo municipal.

De novo o Centro de Feiras é a notícia. De novo ele está sendo colocado à disposição da iniciativa privada pela nossa prefeitura. A câmara vai apreciar um novo pedido para vender o nosso Centro. Aparentemente ele custa muito caro para ficar parado. Independente de termos no espaço a feira de orgânicos e também a parte cultural que tem a saudosa Nydia Guimarães como homenageada.

Fico me perguntando porque a pressa em vender essa área tão nobre da nossa cidade. Garanto que existem outros espaços que também geram altos custos para nossa comunidade (sim, quem paga isso somos nós). Cito a Celulose que poderia já ter sido reformulada como um espaço aprazível para a prática de esportes, porém até agora nada.

Não vejo de forma errada que a iniciativa privada assuma a área do Centro de Feiras. Mas porque não fazer uma parceria Público-Privada, aonde a cidade de Canela mantivesse o bem sob sua posse e alguma empresa investisse para obter ganhos. Cito o nosso trem que ficou muito melhor com a estação Campos de Canella como um óbvio exemplo. Tá na hora de discutir isso de forma mais ampla e aberta com todos os setores da comunidade. Tem muita gente boa para colaborar. E sem querer faturar politicamente com isso.

O Domo

Recebi muitas mensagens de pessoas dizendo que agora eu iria ficar sem assunto, devido ao esvaziamento do Mega-Domo. Quisera eu estar, aqui neste momento, feliz com mais uma temporada de grandes espetáculos no espaço. A celeuma é gigantesca e vai longe. São diversas partes interessadas e que tem questões a serem resolvidas. Muitas pessoas me mandaram mensagens desde que toquei no assunto sobre pendências diversas com a empresa. Se a paisagem já mudou e o Domo não faz mais parte do horizonte da nossa Canela, o mesmo não podemos dizer de questões em outras “esferas” (entenderam o trocadilho?).