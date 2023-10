Educa Esportes e Toque de Letra foram campeões no Futsal Base

Decisões dos campeonatos nas categorias Sub-9 e Sub-13 ocorreram no último sábado, levando grande público ao ginásio do Santa Marta

O futuro do futsal canelense esteve em quadra no último sábado (28), no ginásio do bairro Santa Marta, quando foram realizadas as partidas decisivas dos Campeonatos de Futsal das categorias Sub-9 e Sub-13. Com as arquibancadas lotadas com a presença de pais e familiares, os pequenos atletas demonstraram muita vontade e habilidade na busca pelos troféus.

Pela manhã o destaque foram os bons jogos protagonizados pelas equipes do Sub-9. Na decisão pelo 3º lugar o Guerreiro superou o Olé Futsal A nas penalidades máximas, após empate em 2 a 2 no tempo normal. Já na finalíssima o Educa Esportes Azul confirmou o título ao vencer o Toque de Letra A pelo placar de 4 a 0.

A tarde os times da categoria Sub-13 duelaram em quadra em confrontos emocionantes. Na disputa pelo 3º lugar o Olé Futsal bateu o Educa Esportes Branco por 3 a 0. A grande decisão foi bastante equilibrada com o Toque de Letra A e o Educa Esportes Azul ficando no empate em 1 a 1 no tempo normal. Nas penalidades máximas o Toque de Letra A levou o título superando o adversário por 8 a 7.

PREMIAÇÃO

Futsal Sub-9

Campeão – Educa Esportes Azul

Vice-campeão – Toque de Letra A

3º lugar – Guerreiro

4º lugar – Olé Futsal

Disciplina – Guerreiro

Melhor Técnico – Cassiá (Educa)

Destaque da Final – Lucas Miguel (Educa)

Destaque do Campeonato – Isabele Bohrer (Toque de Letra)

Goleador – Lucas Miguel Weber (Educa)

Melhor Defesa – João Gabriel (Educa)

Futsal Sub-13:

Campeão – Toque de Letra A

Vice-campeão – Educa Esportes Azul

3º lugar – Olé Futsal

4º lugar – Educa Esportes Branco

Disciplina – Toque de Letra A

Melhor Técnico – Luis André (Toque de Letra)

Destaque da Final – Matias (Educa Azul)

Destaque do campeonato – Luiz Antônio (Educa Azul)

Goleador – Gabriel Leite (Educa Azul)

Melhor Defesa – Olé Futsal

Fotos: Divulgação