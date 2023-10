Oito e Meia surpreende e assume a 2ª colocação na 1ª Divisão do Campeonato Municipal de Futsal de Canela

Na última segunda-feira, 30 de outubro, a 7ª rodada da 1ª Divisão do Campeonato Municipal de Futsal de Canela proporcionou mais um espetáculo emocionante e trouxe reviravoltas significativas na classificação. O grande destaque da rodada foi o confronto entre Âncora B e Oito e Meia, que resultou em uma vitória surpreendente do Oito e Meia.

Âncora B 2 x 8 Oito e Meia

O confronto entre Âncora B e Oito e Meia foi o primeiro da noite e terminou com uma vitória contundente do Oito e Meia por 8 a 2. Bruno e Leonardo marcaram os gols do Âncora B, enquanto Jonatas e Renan anotaram dois gols cada, e Lucas, Tiago, Juliano e Italo também balançaram as redes.

Com esse resultado, o Oito e Meia assumiu a 2ª colocação na tabela, com 12 pontos, superando o Âncora B, que caiu para a 3ª posição, também com 12 pontos.

Âncora B Oito e Meia

Monterrey 1 x 4 Bom Jesus

Em seguida, o Monterrey enfrentou o Bom Jesus e, mais uma vez, não conseguiu pontuar. Guilherme marcou o único gol do Monterrey, enquanto Maximiliano, Eduardo, Clayton e Heitor anotaram os gols do Bom Jesus, que conquistou seus primeiros pontos na competição e subiu para a 6ª colocação, com 3 pontos. O Monterrey permanece na lanterna, se aproximando perigosamente do rebaixamento.

Monterrey Bom Jesus

Âncora A 1 x 5 Bola 8

No último jogo da noite, o Âncora A enfrentou o líder Bola 8, que manteve sua posição ao vencer por 5 a 1. João Victor fez o gol do Âncora A, enquanto Mateus e William marcaram dois gols cada, e Taylor também deixou sua marca.

Com essa vitória, o Bola 8 se isolou na liderança do campeonato, com 15 pontos. O Âncora A se manteve na 5ª colocação, com 9 pontos.

Âncora A Bola 8

Confira a classificação atualizada:

Próxima Rodada Promete Mais Emoções

A próxima rodada, a 8ª do campeonato, apresenta confrontos igualmente emocionantes. O Santa Marta, 8º colocado, enfrentará o Âncora A, que está na 5ª posição. Ambas as equipes buscam se recuperar de derrotas recentes.

O Corinthians voltará às quadras após a goleada sofrida, enfrentando o Guará, que almeja voltar a vencer na competição.

Fechando a rodada, o Bom Jesus, que venceu na última rodada, tentará manter o ânimo alto ao enfrentar o Âncora B, em um confronto que promete movimentar a parte superior da tabela de classificação. A cada rodada, a competição se mostra mais imprevisível, mantendo os fãs de futsal ansiosos por mais ação e surpresas.