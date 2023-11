“EXTRA, EXTRA, EXTRA!

Nos tempos antigos, quando o jornal impresso era tão popular quanto pão quente, hoje seria um daqueles dias em que teríamos um jornaleiro em cada esquina gritando o tema acima. Passei o dia inteiro recebendo notícias da Folha e mensagens de diversas pessoas. O Sonho de Natal está realmente ameaçado de ter sua programação extremamente esvaziada.

Achei muito interessante a apresentação à imprensa sobre os espetáculos, a decoração e tudo mais que faria, como sempre, parte do evento que é a marca registrada de nossa cidade. A verdade é que várias coisas que são marca registrada de Canela acabam convergindo para que toda essa celeuma chegue ao ápice.

A organização do Sonho, através da Secretaria de Turismo, demorou demais para dar forma ao evento de 2023. A margem de erro ficou próxima de zero, e sabemos que errar faz parte do processo. A Igreja, devido a tudo o que aconteceu na Operação Caritas, está muito ressabiada em relação a tudo o que vem do poder público. Além disso, segundo informações, está cobrando um bom valor para ceder a Igreja, nosso maior cartão postal central para o evento.

Agora, ficamos com a ideia de que provavelmente nada vai acontecer, e os prejudicados serão quem? A comunidade em geral. A decoração apresenta diversos problemas, seja na concepção, na qualidade ou até na forma como está sendo apresentada a todos. Os espetáculos estão esvaziados, principalmente devido à incerteza sobre o que e quando serão apresentados. Diversos profissionais se comprometeram com o Sonho de Natal em uma época em que poderiam escolher onde trabalhar. E agora, como será feito com essa turma?

Chico já mencionou em seu espaço a falta que faz a Comissão Organizadora, uma maior participação do empresariado e outras questões. No entanto, acho que chegamos ao fundo do poço em relação ao Sonho. Vou até usar a analogia do futebol para deixar claro. Às vezes, os torcedores do Internacional ou do Grêmio se preocupam mais com o rival do que com o próprio clube. Quando o Internacional está mal, a torcida do Grêmio fica tranquila, mesmo se não ganhar nada, e o inverso é o mesmo. Hoje, olho para o Sonho e vejo que Gramado pode fazer o básico, mas o básico dos básicos no Natal Luz. Mesmo assim, vai ficar muito tranquila, porque Canela não vai chegar perto. E isso é uma questão que precisa ser analisada. Nem precisamos comparar nossa cidade com a vizinha. Gramado é a cidade-chave de nossa região, gostem ou não. Os números não mentem. Canela tem potencial? Muito, mas ela se auto sabota em diversas frentes.

Enquanto muita gente gasta energia para vender o Centro de Feiras por 23 milhões, perdemos quanto em não fazer algo agradável para os turistas? Coloquem na ponta do lápis de cada um dos empresários que esperam o Natal para salvar boa parte de seu ano. Coloquem na calculadora quanto de impostos a administração deixa de arrecadar com menos visitantes nos Parques. A conta vai longe, e garanto que não será a venda de espaços que vai tapar esse buraco.

Está na hora de termos notícias extraordinárias boas. De ruins, estamos fartos!”