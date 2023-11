Grupo Brocker prepara programação para o Festival de Turismo de Gramado

O Grupo Brocker está com tudo pronto para recepcionar operadores de viagens durante o Festival de Turismo de Gramado (Festuris), que acontece de 9 a 12 de novembro, no Serra Park em Gramado (RS). Referência em receptivo na Serra Gaúcha, a Brocker preparou uma programação especial para cerca de cem profissionais de turismo, incluindo uma comemoração pelo aniversário do Bustour.

“Neste ano nós estamos celebrando os 10 anos do nosso Bustour, atração que leva passageiros para as melhores atrações da Serra Gaúcha, e por isso queremos dividir este momento tão especial com nossos convidados no Festuris. Criamos uma programação repleta de experiências para que todos tenham histórias inesquecíveis, de alegria, aprendizado e descoberta”, revela Adriane Brocker Boeira Guimarães, CEO do Grupo Brocker.

Segundo a gestora, a programação do Grupo Brocker nos dias do Festuris terá jantar no Parque Fazenda da Serra, passeio de Bustour, Feijoada no Laghetto Viverone Canela e a Festa das Galáxias – Space Adventure, com visita ao parque temático da Nasa. Na sexta-feira (10/10), haverá o evento Bustour Moments, para celebrar o aniversário de dez anos do Bustour, com apresentação do mascote Buss para os convidados.