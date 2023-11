Canela presente no lançamento do último livro do “Raízes”

Os pesquisadores Antônio Olimiro dos Reis, Marcelo Wasem Veeck, Márcio Cavalli e Pedro Oliveira, mais os cidadãos Dionara Ricardo dos Reis e Rafael Castilhos dos Santos, participaram do lançamento do livro Raízes de Jaquirana sexta-feira (10), no município dos Campos de Cima da Serra. Eles, além do médico-veterinário Rodrigo Cavalcanti de Azambuja (que não pôde estar presente) foram os canelenses que contribuíram com textos na última obra do projeto Encontro dos Municípios Originários de Santo Antônio da Patrulha, idealizado pela historiadora Véra Lucia Maciel Barroso.

Publicado este ano, o livro traz os trabalhos apresentados no evento Raízes de Jaquirana, realizado em 2018, referente ao 29º Encontro dos Municípios. As mais de mil páginas apresentam textos sobre aspectos não somente da “terra da cigarra cantadeira” como de outros membros do quadrante patrulhense.

Na ocasião, os canelenses prestaram uma homenagem à historiadora Véra Barroso, com a entrega de um mimo. “A Véra mostrou que a história está muito próxima de nós, pois ela idealizou um projeto no qual não só estudiosos como cidadãos narraram fatos das suas próprias comunidades, que eles mesmos vivenciaram ou testemunharam. Por isso, a Véra está entre as grandes nomes da área não só do Rio Grande do Sul como no Sul do país”, disse o advogado, jornalista e escritor Márcio Cavalli no evento, em nome dos demais, além de transmitir uma mensagem do governo de Canela às 30 edições do evento criado por Véra Barroso.

TEXTOS DOS CANELENSES

Antônio Olmiro dos Reis

– Erena Leonora Feldmann Thomas: primeira mulher presidente da Câmara de Vereadores de Canela 4

– Do casarão até a piscina térmica: breves registros da Escola Neusa Mari Pacheco

Marcelo Wasem Veeck

– Reminiscências das minhas origens jaquiraneses

Márcio Cavalli

– Jaquiranenses em “Os Canelistas”: protagonistas da mamória de uma nova comunidade

Pedro Oliveira

– Dona Elody Silveira: uma história de vida entre Canela e Jaquirana

Dionara dos Reis

– O adolescer em Jaquirana: três gerações da família Octavio e Ondina Ricardo dos Reis

Rafael Castilhos dos Santos

– Roseno Carlos de Castilhos e Olivia Candido de Castilhos: duas vidas e uma história (coautor com outros três jaquiranenses)

Rodrigo Cavalcanti de Azambuja

– Uma família e três religiões: primórdios do espiritismo em Jaquirana

COMO SE ORIGINOU O EVENTO

Os 497 municípios do RS descendem dos quatro primeiros criados em 1809, por D. João VI, pela Provisão Real de 7 de outubro daquele ano: Porto Alegre, Rio Grande, Rio Pardo e Santo Antônio da Patrulha.

No início, a Câmara de Santo Antônio da Patrulha, instalada em 3 de abril de 1811, passou a dirigir uma área de 384.184 km quadrados, o que equivalia aos distritos: da então freguesia de N. Srª da Oliveira da Vacaria e a Capela de São Francisco de Cima da Serra, a freguesia de N. Srª da Conceição do Arroio e o Presídio de Torres. Nos séculos XIX e XX, as emancipações desses distritos reduziram o território de Santo Antônio da Patrulha em novos municípios.

Porém, até a década de 1980 pouco dessa história dos desmembramentos se conhecia. Entre filhos, netos, bisnetos e trinetos do município-pai Santo Antônio da Patrulha, hoje são mais de 70 municípios.

Para contar a história regional e de cada descendente, em 1990 surge o Encontro dos Municípios originários de Santo Antônio da Patrulha, idealizado pela historiadora Véra Lucia Maciel Barroso, em Santo Antônio da Patrulha, o município-pai.

A cada ano, o Encontro era realizado em um descendente – chamado Raízes (de Gramado, de Torres….). Canela, filho de Taquara e neto de Santo Antônio da Patrulha, teve o seu Encontro, o 11º, promovido em 2000.

Todos os encontros tiveram obra impressa lançada, posteriormente ao ano de realização de cada município. O Raízes de Canela foi publicado em 2003.