CEO do Grupo Brocker é eleita entre os 100 mais poderosos do turismo

O Portal Panrotas liberou a sua publicação dos 100 + Poderosos do Turismo Panrotas 2023, e a empresária Any Brocker, CEO do Grupo Brocker de Canela (RS), está na lista como liderança no turismo receptivo. Classificada pelo Portal Panrotas como uma das executivas do setor receptivo mais criativas do Brasil, Any Brocker é apontada como grande embaixadora e defensora da Serra Gaúcha, destino que ajuda a desenvolver. Questionada pelo Portal Panrotas sobre o que a inspira para o planejamento de 2024, a líder respondeu: “O que me inspira é a tecnologia na distribuição dos nossos produtos e serviços, na Serra Gaúcha e no Rio Grande do Sul, e as nossas pessoas, o time do Grupo Brocker, nossos clientes e parceiros e a nossa comunidade”.

Any Brocker também respondeu a pergunta ao veículo sobre quais os líderes comunitários que a inspiram, ela preferiu destacar o importante trabalho de líderes locais. “São líderes que atuam incansavelmente, dedicando seu tempo e energia para aquelas pessoas fragilizadas e que mais precisam como a Ana Beatriz Ângelo, da Entidade Padre Franco em Canela, que completou recentemente 40 anos de trabalho social com crianças em vulnerabilidade. Também me inspira o trabalho do delegado de Canela Vladimir Medeiros, a frente da segurança pública , de importância vital na nossa região, e a Juíza de Canela Dra. Simone Chalela, liderando o projeto Casa Vitória que protege mulheres em vulnerabilidade social e vítimas de violência”, acrescenta.

Em entrevista ao Portal Panrotas, a gestora observou que o Grupo Brocker tem se focado em projetos que envolvam a natureza junto com a história e a cultura local, sempre alinhados com a comunidade. “Um exemplo é o Passeio Pé da Cascata do Caracol, além de ações diversas como a Rota do Bem do Bustour, em especial a das crianças do Vale do Taquari, conscientização ambiental por meio do Projeto Lobo Guará, plantio de árvores e horta na Casa da Vó Ivonne, e muitas outras iniciativas”, acrescenta. Para 2024, o Grupo Brocker planeja melhorar ainda mais seus produtos e criar novos dentro do conceito de natureza, cultura e história com sustentabilidade, continuando assim como uma referência na promoção turística da região e do estado.

Com publicações impressas, mídia digital, eventos e pesquisas, o Panrotas é referência na comunicação com o profissional de turismo no Brasil. O prêmio dos 100 + Poderosos do Turismo Panrotas busca reconhecer profissionais que inspiram outros da indústria, inovam e são porta-vozes da diversidade, da sustentabilidade e da mudança.