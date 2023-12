Estação Campos de Canella sedia Exposição Pétalas em Foco: um olhar fotográfico para as flores

Foi aberta nesta quinta-feira, dia 6 de dezembro, e prossegue até o dia 31 de janeiro de 2024, a exposição “Pétalas em foco: um olhar fotográfico para as flores”, que, segundo o professor João Mendes Neto (Joni), representa uma celebração visual da natureza capturada pelas lentes criativas dos talentosos alunos de fotografia digital do programa UCS Sênior Campus Hortênsias. A exposição está na Estação Campos de Canella – A Rua Coberta – Largo Benito Urbani – Centro, Canela, RS, realizada através do agente cultural S&S Cultura Turismo e Eventos. Importante enfatizar que o local tem se consolidado como sede de importante polo com o projeto Estação Cultural em Canela – Cultura o ano todo. Joni ressalta que ”cada imagem é mais do que uma simples representação floral, é uma expressão artística que revela o cuidado, a técnica e a paixão investidos pelos participantes ao explorar as diversas possibilidades oferecidas pela fotografia”. Ao longo dos ensaios, os visitantes terão a oportunidade de mergulhar em um universo de cores vibrantes, texturas intricadas e composições únicas, testemunhando o resultado do comprometimento desses alunos-fotógrafos em aprimorar suas habilidades.

Os participantes, durante o segundo semestre de 2023, exploraram uma ampla gama de técnicas, desde a macrofotografia detalhada que destaca a delicadeza de uma única pétala até composições criativas que brincam com a luz e sombra, conferindo uma dimensão única às flores. Vários estilos e fotógrafos que trabalharam com flores foram abordados durante o curso, como a fotografia de “Natureza Morta”, a dupla exposição, imagens em P&B no estilo Robert Mapplethorpe, produções contemporâneas e a técnica centenária da antotipia com pigmentos a partir de pétalas e extratos vegetais. Cada obra apresenta uma narrativa única, uma história contada através do olhar atento e da habilidade técnica dos alunos. “Pétalas em foco” não apenas celebra a beleza efêmera das flores, mas também destaca o potencial ilimitado da fotografia digital como meio de expressão artística.

Ao percorrer os ensaios expostos, “convidamos você a se deixar envolver pela poesia visual das flores e a apreciar o esforço dedicado por cada aluno para capturar momentos fugazes de esplendor natural. “Pétalas em foco” é um testemunho do talento emergente dentro do programa UCS Sênior, e esperamos que essa jornada fotográfica ofereça uma experiência enriquecedora e inspiradora a todos os visitantes, salienta o professor Joni, do curso de Fotografia Digital UCS Sênior – Campus Hortênsias.

O passado presente – Giane Rockenbach Ayer, hoy y siempre – Juan Weitz Flores na cabeça – Pauline Riella Vida que floresce – Márcia Michaelsen A leveza do branco – Bete Solimões

Participantes:

Nome Título Bete Solimões A leveza do branco Giane Rockenbach O passado no presente Janice Pereira Flower on the chair Juan Weitz Ayer, hoy y siempre Lilian Lutz Lindorfer Meine blumen Márcia Michaelsen Vida que floresce Neusa Jahn Retirando cores, revelando beleza Pauline Riella Flores na cabeça Rosa Yaeko Matsukawa Olhar em preto e branco Rose Mombach Fleurs roses Sídio Stahl Alegria das flores Vânia Maria Diório A bailarina Vanio José Bitencourt Na intimidade das flores

Programa UCS Sênior Campus Hortênsias

O Programa UCS Sênior recebe pessoas a partir dos 50 anos. O principal critério, válido para todos os ingressantes, é a vontade de participar e interagir em grupo na realização de atividades que têm como foco principal a Educação e a Qualidade de Vida. A escolha é do aluno, a partir de seus interesses prévios, aptidões e objetivos.

Para ingressar no programa, é preciso escolher dentre as opções de atividades ofertadas na cidade residente e no semestre vigente. As aulas acontecem no formato presencial e no formato online síncrono, conforme a atividade, oportunizando um universo de experiências e possibilidade ao aluno.

A pessoa de idade madura é portadora de muitos saberes e experiências e é capaz de aprender de forma continuada ao longo da vida. Com o início das atividades do Programa UCS Sênior no Campus Universitário da Região das Hortênsias, a comunidade de Canela e municípios vizinhos tem a possibilidade de usufruir de uma experiência enriquecedora sobre como envelhecer sem perder o prazer de aprender, criar e conviver.

Curso Fotografia Digital – Prof. Joni (João Mendes)

Ofertado desde 2018, o curso de Fotografia Digital é para incentivar a prática fotográfica com câmera digital ou celular. A cada semestre são abordados temas diferentes, apresentados fotógrafos brasileiros e estrangeiros, contemporâneos ou da história da fotografia que servirão de inspiração para a criatividade e prática. Sem pré-requisito, além de ter mais de 50 anos, as aulas são mescladas com exercícios de criatividade e técnicas de composição, captação e tratamento de imagens no celular ou computador.

Matrículas Permanentes

Rematrículas e Matrículas: de 01 de dezembro até 28 de fevereiro de 2024

Pré-requisito: ter mais de 50 anos

Informações e contato: Whatsapp (54) 9 9909-2623 ou (54) 9 9941-8476

https://www.ucs.br/site/extensao/programa-ucs-senior/seja-aluno/hortensias/

Professor:

João Mendes Neto (Joni) é formado em História pela Universidade de São Paulo e pós-graduado em Fotografia pelo Centro de Comunicação e Artes do SENAC-SP. Atua na área de fotografia e preservação desde 2000, quando foi coordenador das áreas de Arte & Tecnologia da Fundação Telefônica, incluindo o Núcleo de Memória Telefônica. Atuou como fotógrafo consultor da Unesco e foi superintendente do MIS-SP Museu da Imagem e do Som de São Paulo. Há mais de 15 anos é diretor da Miraceti Projetos Educacionais e Culturais com trabalhos na área de conservação fotográfica, digitalização e produção cultural. Atualmente é conselheiro municipal de cultura de Canela na área de Fotografia e Audiovisual. Professor do programa UCS Sênior desde 2018, também é docente no curso de pós-graduação de Conservação de Acervos Bidimensionais na UCS – Universidade Caxias do Sul ministrando a disciplina de Conservação e Restauro de Películas e Suportes Fotográficos.

Exposição “Pétalas em foco”

Estação Campos de Canella

De 7 de dezembro de 2022 a 31 de janeiro de 2024

Horário: Diariamente das 10h às 22h – gratuito