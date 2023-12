PROERD forma mais de 250 alunos de Gramado

Em 2023 o Programa formou 537 alunos

Na noite de quinta-feira (07), a Brigada Militar de Gramado realizou, na Sociedade Recreio Gramadense, a formatura do segundo semestre do PROERD – Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Nesse ano, foram alcançadas todas as turmas do 5º ano, de todas as escolas de Gramado: rede municipal, estadual e particular.

Neste semestre as aulas foram ministradas pelo Sargento Filipe Rezende, Soldado Talita Raaber, Soldado Jeferson Martins e Soldado Elizandro Cerri, em oito escolas, para 13 turmas de 5º ano. No total, 257 alunos foram alcançados.

A solenidade contou com a presença de diversas autoridades, entre estas: Capitão Marcelo Montini – comandante da 1ª Companhia de Gramado, Juliana Berti – representando o Prefeito Municipal, Celso Fioreze – Presidente da Câmara de Vereadores de Gramado, Dra. Graziela Cazaril – juíza da Comarca de Gramado, Max Guazzelli – Promotor de Justiça de Gramado, Natalia Cagliari – Promotora de Justiça de Gramado, Capitão Pedro Henrique Sanhudo – Comandante do Corpo de Bombeiros de Gramado, Pedro Mazzurana, vice-presidente do MOCOVI de Gramado, Soldado Felipe Anunciação, representando o 2° Pelotão de Policiamento Ambiental de Canela, ainda vários vereadores, a comunidade e familiares dos alunos.

Durante a cerimônia, houve o juramento do PROERD, onde diante da comunidade os alunos se comprometem a dizer não às drogas e à violência. Todos os alunos receberam certificado de conclusão e medalha. Ainda houve premiação de bicicletas aos alunos que escreveram as melhores redações sobre o conteúdo aplicado, além da entrega de leões de pelúcia (mascote do PROERD) aos alunos que durante o período demonstraram, em cada encontro, comprometimento, evolução, empatia, responsabilidade e interesse na realização das tarefas propostas.

Assim como aconteceu no ano de 2022, nesse ano a Brigada Militar de Gramado mais uma vez alcançou todas as turmas do 5º ano, de todas as escolas de Gramado, formando 537 alunos de 26 turmas.

Capitão Montini agradeceu a presença de todos, do apoio dos os órgãos de Gramado que acompanham e são parceiros na execução do PROERD. Também parabenizou os instrutores pelo trabalho desempenhado com as crianças e com a sociedade. O oficial finalizou destacando o juramento realizado e essa importante aproximação com a Brigada Militar: “Crianças não esqueçam do compromisso firmado aqui hoje e lembrem-se, vocês tem na polícia amigos! ”