Evento “Movie Night” reúne alunos da Spin Academia de Patinação

Neste final de semana, ocorreu no Ginásio Perinão o Show de Patinação 2023 da Spin Academia de Patinação, com o tema “Movie Night”. O espetáculo reuniu 100 atletas de Canela e Gramado, que comemoraram toda e evolução que tiveram nas aulas durante o ano. O evento contou com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer e aconteceu nos dias 09 e 10 de dezembro.



As apresentações combinaram saltos, giros e figuras em coreografias únicas com temas e músicas dos filmes que tiveram as maiores bilheterias mundiais.



Vale ressaltar que, em parceria entre a Secretaria da Educação e Esporte, a Academia Spin desenvolve um projeto social de patinação no bairro Carniel, com crianças da escola Maximiliano Hahn.

Foto: Ascom/PMG