Programa UCS Sênior está com matrículas abertas para 2024

Público com idade superior aos 50 anos pode se inscrever em atividades como canto, hidroginástica e uso de redes sociais

Educação, longevidade e qualidade de vida caminhando juntas é o desejo de qualquer pessoa. Este propósito é compartilhado pelo Programa UCS Sênior, que está com inscrições abertas para o primeiro semestre de 2024 com foco no público com mais de 50 anos. No Campus-Sede, em Caxias do Sul, é possível se inscrever até o dia 15 de dezembro, na Central de Atendimento, das 8h às 18h. As unidades universitárias de Bento Gonçalves, Canela e São Sebastião do Caí também recebem matrículas para ingressar em qualquer momento do semestre.

São oferecidas atividades como canto e dança, ferramentas digitais, hidroginástica e fotografia – confira os planos pedagógicos disponibilizados em cada unidade universitária neste link. Mais informações podem ser acessadas pelo fone (54) 3218-2355.

Coordenadora do Programa, a professora Verônica Bohm reforça que as atividades possibilitam além de novos aprendizados, a construção de laços de amizade e descobertas para continuar investindo na vida. “Os novos alunos de cada semestre, reunidos às pessoas que participam do Programa desde o seu início, renovando atividades e nutrindo os vínculos afetivos entre colegas, professores e funcionários, são a garantia de sucesso em 2024”, complementa.

UCS Sênior

Criado há 32 anos, o Programa UCS Sênior apresenta um universo de possibilidades para a pessoa idosa, nas diferentes áreas do conhecimento. As aulas ocorrem nos formatos presencial e on-line síncrono. O programa ainda oferece como benefício para estudantes a partir dos 55 anos, matriculados em um dos cursos de graduação na modalidade presencial (exceto no curso de Medicina) ou em cursos de pós-graduação Stricto Sensu (doutorados e mestrados), o desconto de 25% no valor das disciplinas contratadas. Atualmente, o projeto conta com 733 alunos.

Foto: Gelson Tefili/UCS Sênior e Bruno Zulian/UCS