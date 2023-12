Conheça o maquiador Nico Gomes

Beleza e autoestima estão diretamente ligados à confiança pessoal, e proporcionar segurança aos seus clientes, é a missão principal do maquiador Nico Gomes, proprietário do Two You Salon Botique, juntamente a sua sócia, Renata Adams.

Natural de Recife – PE, há três anos o maquiador escolheu Canela, na serra gaúcha, como seu lar, pois enxergou grande potencial para empreender no Município. Ao chegar, Nico trabalhou em salões de amigos até conseguir tirar seu sonho do papel e abrir seu próprio salão, localizado na rua Melvin Jones, n° 89, sala 101, que completou um ano em setembro.

Contudo, sua história com a maquiagem começou há cerca de oito anos. O profissional sempre foi ligado a arte em forma de pinturas, desenhos e criações, e, incentivado por sua sogra, Wilia de Souza, fez um curso de maquiagem e abriu seu primeiro salão ainda em Recife, chamado Nico Esmalteria Studio, onde manteve por cinco anos.

Renata Adams, sua sócia Wilia de Souza, sua sogra

“Ela sempre falava assim pra mim ‘ah, vamos abrir um salão pra você’ e eu achava meio loucura da cabeça dela, porque eu não tinha nenhuma experiência profissional na área de beleza, de salão”, comenta Nico.

Hoje, o Two You oferece diversos serviços para seus clientes, seja para cabelos, a partir de cortes, colorimetria, hidratações e penteados; seja para manicure, com esmaltação e alongamento, e para pedicure, com tratamento de spa dos pés.

Todavia, o foco de Nico Gomes é a maquiagem, direcionada para a produção de noivas. Segundo ele, é a forma mais bonita de participar da vida de alguém: preparando a atração principal para um dos dias mais importantes da vida dela, onde todos os holofotes são voltados a ela.

Mas além das noivas, o maquiador também trabalha com maquiagem social para eventos, fotos, festas, aumentando a autoestima de quem o procura.

“Junto com a minha sócia, tivemos a ideia de trazer essa nova experiência de salão pra serra, com atendimento mais focado em maquiagem, noivas, produções, festas. Hoje eu tenho uma equipe de cabeleireira, manicure, maquiadora, oferecemos serviços completos”, diz o profissional.

Assista ao vídeo onde ele conta sua história:

Acompanhe o trabalho do Nico pelo Instagram: @twoyousalon @nicogomesbeauty