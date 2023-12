A RELIGIÃO MATA A VIDA

BLOG DA TV MENORAH (www.tvmenorah.com.br/blogdatvmenorah/)

No texto de Mateus 26:1-5, é-nos apresentado o plano para tirar a vida de Jesus e acabar com o Reino de Deus. Jesus usou a maior parte do Seu tempo na Terra, para ensinar e edificar as pessoas. Entretanto, o programa de ensino da Palavra não é bem visto por nós, porque ensina que Jesus é Senhor e nós somos servos. Os ensinamentos de Jesus dizem que temos de ser humildes, mas não queremos ser humildes. Ainda não entendemos que esses são os ensinamentos que nos levam a reinar com Cristo.

Em Mateus 26:3-4, está escrito: “Então, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás; e deliberaram prender Jesus, à traição, e matá-lo”. Eles queriam tirar a vida de Jesus, porque Ele ensinava e satanás odeia ensino, porque o conhecimento da verdade liberta as pessoas. De geração em geração, satanás tenta evitar o ensino das coisas concernentes ao Reino de Deus. Quando os homens fazem campanhas, promessas ocas e vazias, correntes ou comemorações, satanás não se importa. Ele até descansa com isso, porque assim a Igreja fica fora de foco, ou seja, fora de visão.

Você percebeu que o plano para tirar a vida de Jesus, saiu do meio do povo de Deus? O plano diabólico para acabar com o Reino de Deus nasceu dentro da religião judaica. Não foi na assessoria de César em Roma, nem na Pérsia ou na Síria, mas no sinédrio que foi traçado o plano para acabar com Jesus e com a edificação da Igreja.

Havia dois sistemas: o judaico e o romano. Jesus foi julgado e condenado ilegalmente pelos dois. Jesus não tinha pecado, por isso tanto o julgamento judiciário, como o religioso foram injustos. Em cada geração até hoje, o “sinédrio” continua atuando no Reino de Deus para atrapalhar a obra de Cristo. Nós podemos extrair uma religião morta da Palavra ou a da vida. Aquele que extrai a religião, não precisa se negar. Já aquele, que extrai a vida, sofre porque tem que se negar constantemente, não tem fama e tem de pensar mais nos outros do que em si, liberando os frutos do Espírito. Há os “Herodes” e os “Pilatos” no mundo, mas também há um “sinédrio” maldoso. Vigie! O sinédrio quer matar a vida. Que o Senhor nos abençoe com Sua graça, para ficarmos firmes até a Sua vinda!

Chegue perto de Deus agora. Faça essa oração em voz alta, medite, leve luz para sua casa e sua família!

Faça essa Oração

“Oração Limpeza de impedimentos”

Grande e Eterno Deus glorifico o Teu nome Pai e peço perdão pelos meus erros e pecados. Senhor, reconheço que tenho quebrado a Tua lei, tenho vivido em rebelião ao Teu mandamento. Perdoa-me por não ter entendimento da Tua vontade e perdoa-me por não entender o que é a Igreja. Eu Te peço Senhor, retira a maldade e coloca o amor de Cristo no meu coração. Em o nome de Jesus, retira a inveja, o ciúme, o egoísmo, o ódio, a ansiedade e a avareza do meu coração. Ó, Senhor, retira a amargura e a depressão do meu interior. Dá-me o convencimento do Teu Espírito de que preciso mudar e que preciso depender do Teu Espírito. Ó, Senhor, desmascara o engano de satanás em minha alma com a Tua Luz poderosa. Eu Te peço Senhor, retira o espírito da incredulidade e da cegueira espiritual da minha mente. Senhor, queima as fortalezas que endurecem o meu coração.

Em o nome de Jesus, retira o legalismo e os dogmas, retira os costumes religiosos, retira a religião e a tradição do meu coração, que me impedem de andar de acordo com a Tua vontade. Implanta a Tua Igreja de Mateus 16:18, onde Tu dizes: “Edificarei a Minha Igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela”. Dou liberdade para o Teu Espírito atuar em minha vida e me capacitar a ler, estudar e obedecer a Tua Palavra para que Tua prosperidade venha sobre a minha vida. Ó, Senhor, eu Te louvo e Te agradeço em nome do Senhor Jesus.

Amém.