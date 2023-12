Atleta canelense se destaca no Campeonato Sulbrasileiro De Jiu-Jitsu

Canela, RS — Em 15 de dezembro, o talentoso atleta canelense Bento Cleber Dornelles alcançou mais uma grande conquista ao ser graduado com a faixa azul na Academia Equipe A Honorato Team, sob a orientação do mestre faixa preta Alessandro Honorato.

A transição para a nova graduação não apenas marcou seu progresso no esporte, mas também preparou o terreno para sua participação no Campeonato Sulbrasileiro de Jiu-Jitsu, realizado no dia seguinte, 16 de dezembro, na cidade de Bento Gonçalves.

No campeonato, Bento Cleber Dornelles competiu na categoria Master 3, sagrando-se campeão tanto na categoria quanto no Absoluto. A performance exemplar do atleta é mais um feito para a Academia Equipe A Honorato Team, que tem se destacado com sucesso em diversas categorias, desde os atletas mais jovens até os másters.

Para o próximo ano, a equipe está com grandes planos, mirando competições importantes como o Brasileiro e o Mundial da Califórnia. A dedicação e o talento dos atletas, como Jonas Villar, que conquistou o direito de participar do Mundial da Califórnia ao se destacar no ranking, prometem trazer ainda mais reconhecimento e troféus para Canela.