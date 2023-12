Brigada Militar prende dupla com maconha em Gramado

Homens foram flagrados com 50 gramas da droga e dinheiro

A Brigada Militar de Gramado prendeu uma dupla por tráfico de drogas na madrugada desta sexta-feira (22). A ação ocorreu na Rua Carlos Barbosa, no Bairro Carniel.

De acordo com a polícia, uma denúncia anônima informou que dois homens estariam comercializando drogas nas proximidades do Lago do bairro. A guarnição foi ao local e abordou os suspeitos, de 29 e 39 anos.

Em revista pessoal, foi localizada uma porção de maconha, pesando 50 gramas, com o homem de 29 anos. Questionado, ele disse que iria usar a droga, mas não tinha esmurrugador ou papel seda, o que levantou a suspeita dos policiais.

Com o homem de 39 anos, foi encontrada uma quantia em dinheiro, que não soube explicar a procedência. Ainda próximo deles, foi encontrado dois cigarros artesanais de maconha.

Os dois foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia de Gramado, onde foi registrada a ocorrência.