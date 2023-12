Secretaria da Educação de Gramado destaca datas importantes referentes ao início do ano letivo de 2024

A Secretaria da Educação reforça com a comunidade as datas importantes referentes ao início do ano letivo de 2024. O calendário oficial do ano foi construído e aprovado juntamente ao Conselho Municipal de Educação e Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Gramado.

O funcionamento da área administrativa das escolas do município retornará no dia 01 de fevereiro. Devido a isso, durante todo o mês de janeiro as escolas estarão fechadas, com exceção das escolas de Educação Infantil que serão polos durante o período.

O setor administrativo da Secretaria da Educação entra em recesso no próximo dia 26/12/2023 e retorna no dia 02/01/2024. Durante o mês de janeiro, novas inscrições para vagas na Educação Infantil estarão suspensas para adequação das inscrições já presentes no sistema, podendo ser retomadas a partir de 01/02/2024.

Foto: Ascom/PMG