Briga no Rodeio resulta em lesão corporal

No domingo (14), por volta das 18h20, a Rua Adílio B. Lucena, no Parque de Rodeios do Bairro Distrito Industrial, em Canela, foi palco de uma briga, que deixou feridos, durante o 39º Rodeio Crioulo Nacional de Canela.

Após inúmeras chamadas relatando a confusão, as equipes policiais foram acionadas. Durante o deslocamento, receberam a informação de que dois indivíduos em uma motocicleta teriam efetuado disparos de arma de fogo em direção aos frequentadores do evento, sem, contudo, atingir ninguém. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que a briga já havia cessado, iniciando então a coleta de informações.

Testemunhas relataram que o conflito teve início com um segurança do evento, resultando em dois envolvidos sendo encaminhados ao hospital para atendimento médico.

Após normalização da situação no evento, as equipes iniciaram buscas pelos suspeitos e participantes da briga. No hospital, uma vítima afirmou ter sido atingida na cabeça durante a confusão, perdendo a consciência e acordando no hospital sem conseguir identificar o agressor. Paralelamente, a recepcionista informou que outro homem, igualmente ferido na briga, havia fugido do hospital sem receber atendimento.

Um boletim de ocorrência foi registrado por lesão corporal. Os suspeitos responsáveis pelos disparos não foram localizados até o momento. A polícia continua investigando o incidente e trabalha para identificar e responsabilizar os envolvidos na briga e nos disparos.