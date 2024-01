Brigada Militar de Gramado aborda quatro indivíduos com carro roubado

No domingo, 14 de janeiro, por volta das 17 horas, a Brigada Militar de Gramado recebeu informações sobre um veículo Renault/Clio, com placas de Tubarão/SC, que estaria se deslocando em direção ao bairro Várzea Grande.

A guarnição prontamente iniciou buscas e localizou o veículo suspeito na Rua Leopoldo Tissot, estacionado na Vila Olímpica. Os policiais realizaram a abordagem ao veículo e aos quatro indivíduos que estavam ao redor, sendo dois homens de 19 anos e dois menores de 15 e 17 anos.

Após consulta ao sistema, foi confirmado que o carro estava registrado como roubado, com ocorrência registrada no município de Tubarão/SC. O condutor do veículo, um jovem de 19 anos com antecedentes por estupro e ameaça, foi enquadrado como suspeito de receptação.

A ação rápida e eficaz da Brigada Militar de Gramado resultou na apreensão do veículo roubado e na detenção dos suspeitos, contribuindo para a segurança da comunidade. A polícia ressalta a importância da colaboração da população ao fornecer informações sobre atividades suspeitas, reforçando o compromisso das autoridades em coibir práticas criminosas na região.