Comando Regional das Hortênsias começa a ser estruturado

O novo Comando Regional de Polícia Ostensiva da Região das Hortênsias (CRPO/H), que terá como sede o município de Gramado, começa a tomar forma. O prédio está localizado na Rua Piratini, no Bairro Planalto, e mesmo sem uma data definida para a inauguração oficial, aos poucos está sendo estruturado, com a chegada de efetivo e principalmente a partir da definição do comandante.

O Oficial designado para assumir o Comando Regional é o Coronel Ivens Giuliano dos Santos, promovido ao último posto da Brigada Militar nas promoções realizadas no final do ano de 2023, pelo Governo do Estado. Antes de vir para o CRPO/ H, ele era o comandante do 26º Batalhão de Polícia Militar (26º BPM), em Cachoeirinha.

Coronel Ivens, à esquerda, e Capitão Mascarin, à direita.

Coronel Ivens destaca a importância do novo comando regional e de ser o primeiro comandante: “Chegando na Região das Hortênsias, inicialmente quero agradecer o acolhimento deste povo hospitaleiro, Região que cresce dia após dia, com a presença de turistas. A instalação do Comando Regional de Polícia Ostensiva é a materialização da estratégia do governo do Estado através da Brigada Militar. Cidades com potencialidades de viagens de lazer, estudos, negócios e entretenimento. Fator fundamental para que possamos proporcionar mais segurança para nossa comunidade. Ser o primeiro Comandante Regional aumenta nossa responsabilidade e nos provoca para sermos, o melhor de nós!”

O Comando Regional das Hortênsias foi criado em 15 de junho de 2023, conforme decreto Nº57.060, terá a responsabilidade sobre 11 municípios: Gramado, Canela, São Francisco de Paula, Cambará do Sul, Nova Petrópolis, Picada Café, Três Coroas, Igrejinha, Taquara, Rolante e Riozinho.

Além do Coronel Ivens, outro oficial que fará parte do CRPO/H e também já se apresentou é o Capitão Jorge Lauricio Mascarin. Ele estava lotado no 12º BPM, de Caxias do Sul, mas já trabalhou na região, tendo sido comandante da Brigada Militar de Nova Petrópolis e de Canela.