Obras de infraestrutura e trabalhos de limpeza urbana em andamento

Após recesso das empresas terceirizadas serviços prosseguem em diversas frentes pelo município

A Administração Municipal de Canela informa que algumas obras de infraestrutura urbana e de limpeza da cidade foram retomadas recentemente. Frentes de trabalhos estiveram paralisadas nos primeiros dias de 2024 em virtude do recesso de final de ano das empresas terceirizadas que venceram processos licitatórios e executam obras no município. Uma destas intervenções envolve a construção de uma rotatória na RS-235 que proporcionará um novo acesso ao bairro Distrito Industrial. A interseção, do tipo rótula alongada, está sendo construída no entroncamento com a rua Júlio Travi para orientar, disciplinar, harmonizar e atender às necessidades de segurança viária. O investimento aportado para a execução dos serviços é de R$ 3 milhões com recursos provenientes da EGR – Empresa Gaúcha de Rodovias.

Também foram retomadas as obras para a conclusão da pavimentação asfáltica do anel viário do bairro Alpes Verdes, que engloba as ruas Gilda Bolognesi e Dos Pinheiros. O investimento é superior a R$ 5 milhões e atualmente as equipes estão concentradas na Rua Gilda Bolognesi realizando a instalação das redes de drenagem urbana. Outro trabalho que segue em andamento, este capitaneado pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, refere-se a limpeza das calçadas e canteiros da RS-235, do trecho que corresponde entre a esquina da Rua Getúlio Vargas até o pórtico na divisa com o município de Gramado. O trajeto ainda recebeu o plantio de mudas de manacás, azaleias, hortênsias, lírios e agapanthus.

ICMBIO AUTORIZA INÍCIO DAS OBRAS NA RUA RUY VIANNA ROCHA

Outra importante notícia para a comunidade canelense trata da autorização do ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade para o início das obras de pavimentação asfáltica da Rua Ruy Vianna Rocha, que contemplará moradores dos bairros Canelinha, São Luiz, Ulisses de Abreu, do Condomínio Ilse Schaeffer e também do Loteamento Edgar Haack.

A licença ambiental foi concedida e os trabalhos de topografia devem ser executados ao longo desta semana, se as condições climáticas permitirem. A expectativa é de que a empresa Encopav, vencedora do processo licitatório, encaminhe máquinas e operários para o local nos próximos dias. Ao todo serão 11.345m² de pavimentação asfáltica, além da construção de passeios públicos no trecho, instalação de redes de drenagem e sinalização de trânsito, somando um investimento superior a R$ 3 milhões.

Foto: Divulgação