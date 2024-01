Super Copa Gramado de Futsal vai reunir em março oito equipes de expressão nacional e internacional

A Super Copa Gramado de Futsal está confirmada e já tem data para a realização. O evento acontece de 11 a 16 de março no Ginásio Perinão em Gramado e vai reunir em quadra oito equipes de expressão nacional e internacional.

A Super Copa na Serra Gaúcha terá a participação da ACBF de Carlos Barbosa (RS), Atlântico de Erechim (RS), JEC/Krona Futsal de Joinville (SC), Magnus Futsal de Sorocaba (SP), Praia Clube de Uberlândia (MG), Minas Tênis Clube de Belo Hortizonte (MG), ASSOEVA de Venâncio Aires (RS) e Santo André/Intelli de Santo André (SP).

Em fevereiro acontece o lançamento do evento quando serão divulgadas as chaves e tabelas da disputa que é considerada a maior competição de pré-temporada do Futsal nacional.

A Super Copa Gramado de Futsal tem a realização da SER Gramado, em parceria com a Prefeitura de Gramado e Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Foto: Divulgação/Super Copa Gramado