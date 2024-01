Chuvas e ventos fortes atingiram Gramado e algumas vias encontram-se obstruídas

As fortes chuvas e ventos que estavam previstos para a Serra Gaúcha e todo o Estado do Rio Grande do Sul, atingiram Gramado na noite de terça-feira (16), trazendo cerca de 40 destelhamentos, falta de energia, aproximadamente 60 chamados de corte de árvores em via pública e área particular, quedas de postes e alguns itens de decoração de Natal.



O prédio administrativo e demais secretarias da Prefeitura Municipal encontram-se com instabilidade de luz e alguns sistemas fora do ar, mas o pessoal já foi mobilizado para solucionar os problemas. Já o Hospital Arcanjo São Miguel sofreu danos severos no abastecimento de água e nas dependências do Hospital, como no bloco cirúrgico, que acabou sendo parcialmente destelhado e nos leitos, onde ocorreram infiltrações. Os pacientes foram realocados para outros leitos e não há feridos.



Algumas vias estiveram obstruídas devido às quedas de árvores, mas secretarias competentes como a Secretaria de Obras, Meio Ambiente, Trânsito, Corpo de Bombeiros e Sub Prefeitura da Várzea estiveram em serviço na madrugada de terça pra quarta, juntamente da Defesa Civil para as desobstruções das vias e reparos necessários para as famílias que tiveram casas destelhadas.



Também deve vir a conhecimento que as unidades de saúde estão sem conexão de internet, logo, o agendamento de consultas, liberação de exames e atendimentos pelo telefone não estão disponíveis no momento. Os atendimentos estão sendo realizados priorizando demandas urgentes.



Importante ressaltar que o acesso pela RS para a ESF Pórtico 2 está interrompido devido a cabos energizados que estão espalhados pela pista, portanto, a comunidade deve manter-se afastada do local.



Ruas que ainda se encontram obstruídas

Rótula das Bandeiras

Estrada para linha 28, pelo caminho da santinha

Rua do ESF Pórtico 2

Rua Pedro Benetti

Linha Araripe



Residências destelhadas

Moura, Dutra, Piratini, Várzea Grande e Linha Araripe.



Uma casa na Linha Araripe sofreu perda total após queda de árvore, os dois moradores encontram-se alojados em casa de familiares. E uma residência no Bairro Moura foi evacuada devido a danos estruturais, os dois moradores também estão alojados com familiares.



A Defesa Civil e Corpo de Bombeiros alertam para que se mantenham em locais seguros e qualquer emergência, contatar através do 193 ou (54) 99629-6160.

Foto: Rafael Cavichioni