Homem é preso por furto de cabos e fios de decoração natalina após temporal

No final da manhã de quarta-feira (17), por volta das 11h40, a Brigada Militar de Canela recebeu informação, via 190, que um indivíduo estaria furtando materiais dos enfeites Natalinos localizados próximo ao pórtico de Canela, divisa com a cidade de Gramado.

A guarnição foi até o local onde abordou o indivíduo, conhecido por seus antecedentes criminais, que estava de posse de cabos e fios (aproximadamente cinco metros) retirados de um enfeite de Natal, que estava caído no chão devido o temporal da madrugada.

O autor de 30 anos, com diversos antecedentes por furtos (entre estes de fios), receptação, roubo, apreensão de objetos e dano ao patrimônio público, foi preso em flagrante e encaminhado ao presídio.