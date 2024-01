Procon Canela fiscaliza lojas de materiais para evitar reajuste nos preços de lonas e telhas

O Procon Canela iniciou, na tarde desta quarta-feira, 17, uma ação de fiscalização em diversas ferragens e lojas de materiais de construção para averiguar os preços de lonas, telhas e demais itens.



Caso aumentem sua margem de lucro em virtude das fortes chuvas, os estabelecimentos ficarão sujeitos a penalidades previstas pelo Código de Defesa do Consumidor.



Por conta da alta na procura pelos materiais, principalmente depois da tempestade da noite desta terça-feira e devido ao recebimento de denúncias acerca de aumentos consideráveis no preço, o Procon deu início à investigação.



É importante que o consumidor, ao constatar alguma prática abusiva, formalize sua denúncia junto ao Procon para que possa averiguar e tomar as medidas cabíveis, de acordo com o que dispõe o Código de Defesa do Consumidor.



O consumidor que identificar preços acima da média pode encaminhar denúncia pelo WhatsApp (54) 99138-1905.