Parque do Caracol recebe Picnic Summer

O evento realizado pela Rádio União, de Novo Hamburgo, acontece no dia 27 de janeiro das 14h30 às 18h30.

A paisagem icônica do Parque do Caracol, em Canela, será palco do Picnic Summer, realizado pela Rádio União 105.3 FM, no sábado, 27 de janeiro. O evento acontece das 14h30 às 18h30 com atrações musicais, opções de gastronomia e brinquedos infantis.

A programação inclui música ao vivo com os artistas Izadora Botelho, Gênesis Araújo e Acústico Rockfeller, atrações infantis como bolhas de sabão, brinquedos infláveis com água e cama elástica, além de chimarródromo e pontos instagramáveis para fotos.

Realizado pela primeira vez em Canela, o evento irá disponibilizar tábuas de piquenique comercializadas pelos parceiros do parque Restaurante Sabor e Flor, Família Chaulet, Vinícola Jolimont e Cervejaria Felsen.

Exclusivamente neste dia, o Bilhete Gaúcho, promoção válida para residentes ou nascidos no Rio Grande do Sul, terá o valor de R$ 30 e pode ser adquirido na bilheteria do Parque. Já o Bilhete Caracol (Observatório Panorâmico não incluso) tem valor promocional de R$ 65, se adquirido no site oficial. Moradores de Canela são isentos.

Excepcionalmente durante o evento, as churrasqueiras não estarão disponíveis para uso dos visitantes e, em caso de chuva, o evento será transferido. O Picnic Summer é realizado desde 2017 pela Rádio União 105.3 FM e já teve mais de 30 edições, passando por Nova Petrópolis, Picada Café, Novo Hamburgo e Ivoti.

Picnic Summer – Parque do Caracol

Quando: 27 de janeiro de 2024

Horário: das 14h30 às 18h30}

Local: Rodovia RS 466, km 0, s/n – Caracol, Canela – RS, 95680-000

Ingressos

Bilhete Gaúcho: R$ 30 (apenas no dia 21/01 e adquirido na bilheteria)

Bilhete Caracol: R$ 65 (Observatório Panorâmico não incluso) – bilhete promocional adquirido apenas no site oficial do parque.

Bilhete Caracol + Observatório: R$ 79 – bilhete promocional adquirido apenas no site oficial do parque.

Moradores de Canela são isentos.

PARQUE DO CARACOL CANELA-RS

Endereço: Rodovia RS 466, km 0, s/n – Caracol, Canela – RS, 95680-000

Funcionamento: Todos os dias, das 9h às 17h30 (última entrada até 17h)

Ingressos (fora da promoção):

Adulto R$ 75

Isenção:

– Pessoas nascidas ou moradoras de Canela mediante documentação comprobatória

– Cadeirantes

– Guias de turismo inscritos na Cadastur

– Crianças até 5 anos

Meia-entrada (R$ 37):

– Pessoas nascidas ou moradoras de Gramado mediante documentação comprobatória

– Pessoas acima de 60 anos, mediante a apresentação de documento oficial com foto, conforme artigo 23 da lei 10.741/2003.

– Crianças (de 6 a 11 anos), mediante a apresentação de documento oficial com foto;

– Estudantes, mediante a apresentação de carteira de estudante, conforme 2º do art. 1º da Lei nº12.933, de 2013;

– PcD e Acompanhante, mediante a apresentação de laudo médico e/ou documento oficial com foto.

Estacionamento: R$ 30

