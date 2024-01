Goleiro natural de Canela estreia pelo profissional do Inter: saiba quem é Anthoni Spier

No último domingo (21), uma história emocionante ganhou destaque no Internacional. O goleiro Anthoni Spier, nascido em Canela e criado em Três Coroas, teve sua estreia marcada no time profissional do Colorado. A oportunidade surgiu devido ao infortúnio do goleiro Ivan Quaresma, que sofreu uma lesão nos ligamentos do joelho em sua estreia pelo clube, uma história similar à do goleiro Alisson Becker, que hoje defende o Liverpool, da Inglaterra.

Anthoni ingressou nas fileiras do Internacional em 2010, percorrendo o caminho das categorias de base até finalmente ser integrado ao elenco principal em 2021, após se destacar no Campeonato Brasileiro Sub-20. Sua jornada até o time profissional foi marcada por dedicação e esforço, culminando em um momento único no último domingo.

Anthoni foi um dos pilares da equipe que venceu o Brasileirão Sub-20. Foto: Reprodução/Inter

Com as circunstâncias desfavoráveis da lesão de Ivan e a ausência de Sergio Rochet, que enfrenta desconforto no tórax sem previsão de retorno, Anthoni Spier se torna uma opção natural para assumir a posição de titular nos próximos compromissos do Internacional, já que Keiller não passa por um bom momento no clube. O próximo desafio será contra o São Luiz, em Ijuí, na quarta-feira (24), e o jovem goleiro terá a chance de confirmar sua presença no time principal. Confira o que disse Anthoni na zona mista após a partida:

Anthoni falou para o Canal Inter após a vitória

A trajetória de Anthoni Spier é agora entrelaçada com a história do Internacional, e os torcedores aguardam ansiosos para ver o desenvolvimento do jovem goleiro no time profissional do clube gaúcho, que é uma das principais escolas de goleiros do Brasil.