 35ª edição do Festuris, a maior de todas 

“O 35º Festuris é uma edição de 15 mil vozes”, afirma Marta Rossi, fundadora e CEO do evento

O Festuris – Feira Internacional de Turismo de Gramado, há mais de três décadas, lança tendências no segmento turístico. Com o objetivo de conectar marcas, destinos e pessoas, foi fundado por duas gramadenses, profissionais do ramo da hotelaria. A sua primeira edição foi em 1989, na cidade de Gramado, no estado do Rio Grande do Sul.

São 34 anos inovando o mercado, mas, sem dúvidas, a 35ª edição foi um grande marco na história do Festuris. Com o mote “Capital Humano: A Chave da Transformação”, em 2023, o evento realizou a maior de todas as edições já realizadas, impactando o município em R$40 milhões e gerando R$400 milhões em negócios. O Festuris ano 35, contou com um público de 15 mil participantes, o qual 98% registrou satisfação e 96% afirmou ter realizado negócios.

A feira ocupou 27 mil m2 no centro de eventos Serra Park, marcando 23% de crescimento. Contou com 2700 marcas em exposição e 400 estandes. Visando a internacionalização do evento, houveram 40 destinos internacionais representados, marco relevante para a recuperação do Festuris do cenário pós pandêmico. A cobertura da edição foi feita por diversos veículos especializados, nacionais e internacionais, somando mais de 700 jornalistas presentes durante os 3 dias.

“Os resultados do 35º Festuris são bem positivos e nos inspiram a melhorar. Mas, continuamos ambiciosos na produção da 36ª edição. A partir da pesquisa aplicada pela KS Consultoria temos um grande compromisso em ser melhor, aliás, esse é o nosso lema, melhorar a cada ano”, afirma Marta Rossi, fundadora e CEO do Festuris. O grande evento de negócios turísticos de 2024 irá ocorrer de 7 a 10 de novembro, na Serra Gaúcha.

Para mais informações, acompanhe pelas redes: @festurisgramado e festurisgramado.com