Quem sou eu? – Coluna Pão de Judá

Uma dúvida que nos persegue é aquela sobre a nossa identidade. Quem sou eu? Uma simples cópia do que existe por aí? Um a mais em meio a multidão? O que devo experimentar durante minha existência? Preciso provar a mim mesmo que eu posso? A resposta para todos esses questionamentos está na Palavra de Deus. Em João 14:6, Jesus diz: “Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai senão por mim”. Sem Deus, falta algo aos homens. Em João 14, Jesus apresenta-Se como a Água Viva, o Pão Vivo, a Luz do mundo, a Videira Verdadeira. Portanto, é crucial experimentá-Lo como o Eu Sou em nossas vidas. Ele é tudo e deve ser tudo em nós, mas de maneira viva e não somente em palavras. Como podemos, então, experimentá-Lo? Para isso, é necessário termos a revelação de que somos nada. Para

experimentarmos Jesus como o Eu Sou, devemos ver, primeiramente, que nós não somos nada e não fazemos nada sem que Ele permita.

Quando estamos com problemas e com provações, sentindo-nos impotentes diante das circunstâncias, é que percebemos toda a nossa limitação e incapacidade. Por exemplo: se não houvesse luz, você não veria nada. Então ver, é experimentar a luz. O Senhor tem prazer em revelar-nos quem Ele é, mas também expõe-nos quem nós somos, revelando-nos a nossa incapacidade. É muito difícil para nós, seres humanos, aceitarmos o fato de que somente Ele é, e que precisamos depender dEle para tudo. Somos tão teimosos que sempre tentamos ser, ter e poder, mesmo sabendo que nada somos, que nada temos e que nada podemos.

Jesus, certa vez, diante de uma multidão faminta, perguntou a Filipe: “Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar; porque ele bem sabia o que estava para fazer” (João

6:5-6). Um dos discípulos disse a Jesus naquele momento: “Está aí um rapaz que tem cincos pães de cevada e dois peixinhos; mas isto que é para tanta gente?” (João 6:9). Foi então que Jesus agiu.

Precisamos orar ao Senhor, dizendo: “Senhor, eu necessito da Sua luz. Senhor, eu necessito da Sua Palavra. Mostre-me Senhor e revele-me que só o Senhor é e que eu nada sou sem o Senhor”. Quando

experimentarmos o Senhor como o Eu Sou, os nossos questionamentos cessarão, pois perceberemos que não precisamos nos preocupar em ser algo, mas precisamos deixar o Senhor ser em nós e por meio de nós. Se você compreendeu como vencer, então pode falar: “Quem sou eu? Eu nada sou, mas graças a Deus, tenho Jesus dentro de mim e isso basta!”



Chegue perto de Deus agora. Faça essa oração em voz alta, medite, leve luz para sua casa e sua família!

FAÇA ESSA ORAÇÃO

Oração Apropriando-se do Escudo da Fé



Amado Pai Celestial, pela fé aproprio-me da proteção do escudo da fé. Conto com a Tua santa presença para envolver-me como uma cápsula, oferecendo-me proteção total contra todos os dardos inflamados.

Concede-me a graça de aceitar o Teu propósito que me aperfeiçoa ao permitir que algumas das flechas de satanás ultrapassem o escudo. Capacita-me a louvar-Te por isso. Ajuda-me a estar concentrado na Tua

presença e não nos dardos do inimigo.

Em nome do Senhor Jesus Cristo, reivindico a proteção dos santos anjos para que me guardem e protejam dos ataques do reino de satanás. Que os anjos ministradores da parte de Deus estejam presentes para frustrar a estratégia do diabo de prejudicar a mim e a minha família. Aproprio-me

da vitória do sangue do Senhor Jesus Cristo e a mantenho contra as tentativas de aproximação do maligno. Agradeço ao Senhor Jesus Cristo e o louvo pela minha vitória.

Amém.

