Brigada Militar de Canela prende motorista embriagado após acidente com lesão corporal

Na manhã do último domingo, por volta das 07h15, a Brigada Militar de Canela foi acionada para atender a uma ocorrência de trânsito com lesão corporal na Rua Martinho Lutero, no Centro da cidade. No local, constatou-se que o condutor de um veículo Corsa, de 36 anos, estava dirigindo embriagado e com o direito de dirigir suspenso, quando colidiu com um Ford Ecosport.

O condutor do Ecosport sofreu uma lesão no braço esquerdo, enquanto um pedestre que passava pelo local também foi atingido, sofrendo uma lesão na perna. Ambas as vítimas foram socorridas pelo Samu e pelos Bombeiros, sendo conduzidas ao hospital para atendimento médico.

O motorista embriagado foi encaminhado ao hospital para exame clínico, que confirmou seu estado etílico. Em seguida, ele foi preso e conduzido à delegacia, onde a ocorrência foi registrada. A Brigada Militar ressalta a gravidade das consequências da combinação de álcool e direção, reforçando a importância da responsabilidade no trânsito para a segurança de todos.