Brigada Militar de Gramado prende motorista embriagado após perseguição

Na noite do último sábado, por volta das 22h20, a Brigada Militar de Gramado recebeu um chamado através do telefone de emergência 190, relatando perturbação da tranquilidade e sossego alheio na Estrada Parque dos Pinheiros, no bairro Caracol. Ao chegar ao local indicado, a guarnição deparou-se com um automóvel GM Corsa, cor branca, deixando o local com o som em volume excessivo.

A equipe policial emitiu sinais luminosos e sonoros, ordenando a parada do veículo, mas o condutor desobedeceu às ordens. Durante a perseguição, a viatura notou o carro realizando manobras irregulares, inclusive ziguezagueando pela Estrada do Caracol. A abordagem foi realizada com sucesso, e ao descer do veículo, o condutor, um homem de 40 anos, apresentava visíveis sinais de embriaguez, mal conseguindo se manter em pé.

Durante a revista, foi constatado forte odor de álcool, e ao realizar o teste do etilômetro, o resultado foi de 0,95MG/L. Além disso, foi verificado que o veículo estava com o licenciamento vencido, sendo recolhido. O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia para o devido registro.

Essa ação da Brigada Militar ressalta a importância do combate à embriaguez ao volante e o compromisso com a segurança viária, além de demonstrar a prontidão da corporação diante de situações que representam risco à comunidade.