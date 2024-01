Sindtur disponibiliza acesso ao Flutua, plataforma de análises turísticas, para a Brigada Militar

Uma parceria entre o Sindtur Serra Gaúcha e a Brigada Miliar de Gramado vai possibilitar uma forma mais eficiente de atuação. O Sindtur disponibilizou um acesso para a plataforma Flutua para a Brigada. “Entendemos a importância do Flutua para a Brigada Militar e por isso estamos muito satisfeitos com esta parceria”, disse Claudio Souza, Presidente do Sindtur.

Segundo o presidente, “foi uma solicitação do próprio Capitão Montini, pois a partir do Flutua a Brigada consegue monitorar os períodos de maior movimentação na Região, e com isto poder disponibilizar efetivo para uma programação mais eficiente de atuação”, relatou Souza.

Segundo o Capitão Montini da Brigada Militar de Gramado, “através do Flutua, conseguiremos empregar nossos recursos de uma forma mais dinâmica, em razão de que esta ferramenta possibilita análises mais assertivas sobre a movimentação turística na região, o que vai ao encontro das ferramentas de gestão utilizadas pela Brigada Militar. Isto porque, no momento em que conseguimos acesso aos dados de ocupação da rede hoteleira, não só de Gramado, mas também da região, conseguimos organizar com maior êxito o emprego do policiamento ostensivo”, relatou.

Cláudio Souza complementa afirmando também que “o Flutua é importante não somente para o turismo, mas sim também em outras áreas como a que estamos tratando nesta parceria, a segurança”, concluiu o dirigente.

O Flutua é uma realização do Sindtur Serra Gaúcha com a parceria e patrocínio da Sicredi Pioneira e SEBRAE.

Foto – divulgação