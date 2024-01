Vitivinícola Jolimont lança primeira linha de espumantes enlatados em parceria com Claudia Leitte

A parceria com a Artse Vinhos e Espumantes, empresa na qual a cantora é sócia, abre mercado para um público que valoriza a experiência e a praticidade para o consumo da bebida, principalmente, no verão

Reconhecida por preservar a tradição e adotar ações inovadoras no segmento, a Vitivinícola Jolimont, localizada em Canela/RS e pioneira do enoturismo na região das Hortênsias, lança a primeira linha de espumantes em lata da organização e conta com a parceria de Claudia Leitte. O movimento em conjunto com a Artse Vinhos e Espumantes, empresa na qual a cantora baiana é sócia, é uma edição limitada, com foco em gerar praticidade para o consumo da bebida, principalmente, nas altas temperaturas do verão brasileiro. O co-branding das marcas resultou no lançamento dos espumantes Branco Brut, Rosé Brut e o Moscatel Rosé, vendidas em embalagens de 269 ml, com teor alcoólico que varia de 7,5% a 12,5%. A iniciativa está alinhada com a principal característica da vitivinícola que é a democratização do vinho, de modo a tornar a apreciação da bebida uma prática acessível a todos os públicos.

O Moscatel Rosé, dentro da campanha, ganha uma edição personalizada e igualmente limitada do espumante como a bebida oficial do carnaval da artista. O blend foi desenvolvido pelo enólogo da Jolimont, Joel Ferrari. Para garantir a preservação da qualidade e do sabor das bebidas, os produtos serão envasados através da tecnologia utilizada pela Ball Corporation, líder mundial em embalagens sustentáveis de alumínio.

A proposta da Jolimont e da Artse é posicionar o espumante em lata como uma opção para contribuir com a democratização do consumo da bebida, valor característico e disseminado na identidade da vitivinícola. De acordo com o CEO da Jolimont, Wagner Manetti Mota, a estratégia é facilitar e expandir o consumo através das latas: “Entramos neste mercado através de uma parceria que pretende levar a qualidade do nosso produto para outros públicos. A Jolimont quer estar presente durante todas as épocas do ano, seja em uma latinha de espumante aberta na beira da piscina ou no bloco de carnaval, ou em uma taça servida após o jantar”.

Nesta edição limitada, serão produzidas 16 mil latas, além de outras mil personalizadas com a imagem da Claudia Leitte. Os produtos podem ser adquiridos nas lojas físicas da Jolimont, através do e-commerce ou no bloco de carnaval da cantora.