Brigada Militar de Gramado prende traficante com 865 gramas de drogas

Abordagem ocorreu próximo ao ginásio Perinão

Na tarde de terça-feira, dia 5 de março, a Brigada Militar de Gramado realizou uma importante prisão no combate ao tráfico de drogas na região. O indivíduo, de 18 anos, foi detido com uma quantidade significativa de entorpecentes nas proximidades do Ginásio Perinão, localizado na Av. Borges de Medeiros, área central do município.

As autoridades receberam denúncias anônimas que indicavam atividades de venda e consumo de drogas na região, especialmente próxima ao ginásio, frequentado por muitos moradores locais, além de estar próximo a uma escola de educação infantil. Com base nessas informações e através do trabalho da seção de inteligência do 1º BPAT, os policiais conseguiram localizar e prender o traficante em flagrante.

Por volta das 14h30, os policiais avistaram o suspeito carregando uma mochila, na qual foram encontrados um tijolo de maconha com peso de 692 gramas, 15 porções de maconha pesando 167 gramas, 12 porções de cocaína totalizando seis gramas, além de duas balanças de precisão. Durante revista pessoal, também foi encontrado em seu bolso uma quantia em dinheiro, supostamente proveniente das vendas realizadas.

O indivíduo, que já tinha antecedentes por posse de entorpecentes e estupro de vulnerável, foi preso em flagrante e encaminhado ao presídio de Canela, onde aguardará as providências legais.