Parque do Caracol celebra o Dia da Mulher com música ao vivo e distribuição de suculentas 

Visitantes poderão desfrutar de programação especial neste sábado, 9 de março.

Em homenagem ao Dia da Mulher, o Parque do Caracol preparou uma programação especial para este sábado (9). As mulheres que visitarem o parque irão receber uma suculenta de presente, junto com uma mensagem especial. A ação é uma parceria com o Mátria, parque de flores de São Francisco de Paula. E durante o dia, o cantor Gênesis Araújo faz apresentação ao vivo.

Além das ações deste sábado, o Parque do Caracol também patrocina o evento Capacete Rosa, uma iniciativa institucional do Pelotão de Canela para aproximar o CBMRS – Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, órgão de Segurança Pública do Estado, do público feminino, promovendo a inclusão social e oferecendo oportunidades igualitárias para todas as participantes. O evento acontece dia 24 de março.

PARQUE DO CARACOL CANELA-RS

Endereço: Rodovia RS 466, km 0, s/n – Caracol, Canela – RS, 95680-000

Funcionamento: Todos os dias, das 9h às 17h30 (última entrada até 17h)

Ingressos:

Bilhete Gaúcho: R$ 52 (ingresso para pessoas nascidas ou moradoras no Rio Grande do Sul adquirido pelo site)

Bilhete Caracol: R$ 65 (Observatório Panorâmico não incluso) – bilhete promocional adquirido apenas no site oficial do parque.

Bilhete Caracol + Observatório: R$ 79 – bilhete promocional adquirido apenas no site oficial do parque.

Moradores de Canela são isentos.

Isenção:

Pessoas nascidas ou moradoras de Canela mediante documentação comprobatória

Cadeirantes

Guias de turismo inscritos na Cadastur

Crianças até 5 anos

Meia-entrada (R$ 37):

Pessoas nascidas ou moradoras de Gramado mediante documentação comprobatória

Pessoas acima de 60 anos, mediante a apresentação de documento oficial com foto, conforme artigo 23 da lei 10.741/2003.

Crianças (de 6 a 11 anos), mediante a apresentação de documento oficial com foto;

Estudantes, mediante a apresentação de carteira de estudante, conforme 2º do art. 1º da Lei

nº12.933, de 2013;

PcD e Acompanhante, mediante a apresentação de laudo médico e/ou documento oficial com foto.

Estacionamento: R$ 30

