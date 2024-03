CIDICA recebe Seminário Estadual de Artesanato 

A programação contemplará palestras e oficinas

A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social – FGTAS, por meio do Programa Gaúcho de Artesaneto – PGA, realizará o Seminário Estadual de Artesanato em Canela. O evento, acontece no Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela – CIDICA nesta quinta – feira (14), a programação contemplará palestras e oficinas.

O evento inicia às 8h30 finaliza às 16h, na parte da manhã será o momento das palestras sobre cases de sucesso como a Presidente da Comissão do Artesanato Caxiense – COMARC, Andrea Monteiro e a tarde será possível acompanhar a exposição de artesanatos dos artesãos (ãs) locais que realizaram sua inscrição.

Para o Secretário da Fazenda e Desenvolvimento Econômico, Luciano Melo, é motivo de muito orgulho para o CIDICA, receber o Seminário Estadual do Artesanato, um evento que valoriza a profissão do Artesão, e que apresenta as inovações voltadas para este setor, indo ao encontro dos objetivos do CIDICA, o de integrar todos os setores do Município.

Além das exposições será oferecido o Serviço de Avaliação e Confecção de Carteirinhas de Artesão – PGA/PAB

A inscrição pode ser feita através do link https://bit.ly/48oZRMP mais informações pelo telefone (54) 3282-5167 ou pelo instagram @cidicacanela.