Comissões deliberam e Projeto de Lei do Tempo Integral nas Escolas irá a votação na próxima segunda-feira

Nesta semana, durante as reuniões das comissões permanentes na Câmara de Vereadores de Canela foi deliberado e liberado para votação o Projeto de Lei Ordinária 94/2023, que “Define as diretrizes gerais a serem observadas na implantação, desenvolvimento e aprimoramento da política de educação em escola de tempo integral no Município de Canela”.

As comissões são formadas na Câmara atualmente da seguinte forma: a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final (CCJ-R), formada pelos vereadores Jerônimo Terra Rolim, Carmen Lúcia de Moraes e Carla Reis, a Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação (COFT), formada pelos vereadores Roberto Grulke, Emilia Fulcher e Merlin Jone Wulff, e a Comissões Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), formada pelos vereadores Andresa da Conceição, José Vellinho Pinto e Alberi Dias.

Os vereadores todos acham muito importante este tema para os jovens do nosso município, tanto que o ensino em tempo integral vai muito além de otimizar as horas disponíveis, ampliando o tempo que os alunos passam na escola. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a educação em tempo integral visa à formação e ao desenvolvimento global dos estudantes durante a Educação Básica.