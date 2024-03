Escola municipal em Picada Café recebe o programa “Papo de Responsa” da Polícia Civil

Na manhã desta sexta-feira, dia 15 de março, a Escola Municipal de Ensino Fundamental 25 de Julho, situada na cidade de Picada Café/RS, recebeu a visitados Policiais Civis Sílvia Berro e Maurício Viegas, da Delegacia de Polícia de Canela/RS.

O convite para a palestra foi realizado pela direção da escola e contou com a participação de aproximadamente 100 alunos do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental. Durante o encontro, foram discutidos temas relevantes como bullying, cyberbullying, respeito, racismo e deveres.

Essa foi a primeira vez que a Escola Municipal 25 de Julho recebeu o Programa Papo de Responsa, uma iniciativa que visa promover diálogos e reflexões sobre questões sociais entre os jovens estudantes. A presença dos policiais civis proporcionou um espaço importante para os alunos discutirem e esclarecerem dúvidas sobre esses assuntos tão pertinentes nos dias de hoje.