Brigada Militar de Gramado prende homem por tráfico de drogas na Várzea Grande

Abordagem ocorreu na Vila Olímpica, Bairro Várzea Grande

Na noite de domingo (24/03), por volta das 20 horas, a Brigada Militar de Gramado recebeu informações de populares, via 190, sobre um veículo GM Cruze de cor preta, realizando comercialização de drogas nas proximidades da Via Olímpica, no Bairro Várzea Grande

A guarnição em policiamento avistou o veículo suspeito e iniciou o acompanhamento do veículo, que ainda tentou fugir. Durante o percurso foi observado um material sendo arremessado do veículo para um matagal. Logo após ocorreu a abordagem, sendo realizadas revistas pessoais e veicular.

Em revista pessoal ao condutor de 45 anos, com antecedentes por posse porte ilegal de arma de calibre restrito, roubo a estabelecimento comercial, furtos, tráfico de drogas, homicídio, falsificação papéis/documentos públicos, estava com grande quantia em dinheiro, possivelmente das vendas já realizadas.

Os Policiais Militares realizaram buscas no local onde ele tentou dispensar o material, onde foram localizadas três porções de maconha, totalizando 150 gramas. O autor foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao presídio de Canela.