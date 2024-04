A Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal da Saúde de Canela, alerta a comunidade que não solicita documentos via número de whats ou contato telefônico. Algumas pessoas estão utilizando o nome da vigilância, fazendo contato com estabelecimentos comerciais pedindo dados.

A orientação é não responder a mensagem suspeita ou passar dados via telefone.

O telefone do Departamento de Vigilância Sanitária é o 3282.5170.