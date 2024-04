Lady Driver completa um mês transportando mulheres com conforto e segurança

O aplicativo Lady Driver completou um mês em operação em Gramado e Canela. O App iniciou as suas atividades em 14 de março e desde então vem tornando-se popular, ganhando espaço no mercado e atraindo cada vez mais profissionais e clientes.

O Lady Driver não é somente mais uma plataforma de transporte de passageiros, mas é um aplicativo que foi desenvolvido exclusivamente para motoristas e passageiras mulheres, proporcionando mais segurança e conforto nas “corridas” para o público feminino.

Além disso, o App pode se tornar uma fonte de renda extra para as mulheres. Uma das vantagens do Lady Driver, é que o APP paga 30% a mais para as condutoras em relação às outras opções de aplicativos de transporte de passageiros. O ano de fabricação dos carros usados pela frota Lady Driver é a partir de 2011, o que é outro atrativo para elas aumentarem o seu faturamento.

As motoristas podem usar seu próprio veículo ou, caso prefira, recorrer a terceiros ou alugar um automóvel para essa finalidade. Entretanto, é preciso que ele esteja com a documentação e o IPVA (Imposto sobre a propriedade de veículos automotores) regularizados.

“Estou feliz com a procura do APP e grata pelo trabalho que vem sendo desenvolvido nas duas cidades. Quero agradecer as motoristas e passageiras, são mulheres maravilhosas”, destaca Rita de Cacia Rodrigues, responsável pela atuação do Lady Driver em Gramado e Canela.

“Somos a única empresa autorizada a transportar crianças de 8 a 16 anos e idosos acima de 60 anos sem acompanhantes”, lembra ela. Um dos diferenciais do App, é o agendamento do transporte, que é uma garantia de pontualidade nos compromissos.

Interessadas em entrar para o time Lady Driver devem baixar o aplicativo e cadastrarem-se, disponível para Android. Entre em contato com Rita de Cacia pelo @ladydrivergramadocanela ou pelo telefone (54) 99934.6540.

SOBRE O APLICATIVO

O Lady Driver é um App que está presente em 180 municípios do Brasil e conta com mais de dois milhões de passageiras cadastradas. O aplicativo foi fundado em 2017 pela empresária Gabryella Corrêa, que decidiu lançar o modelo de negócios exclusivo para mulheres após sofrer assédio do motorista de aplicativo durante uma corrida em 2016.

VANTAGENS DE SER MOTORISTA LADY DRIVER

O aplicativo paga uma comissão de 30% a mais em relação aos Apps convencionais de transporte de passageiros.

O ano de fabricação dos carros usados para o desenvolvimento do trabalho é a partir de 2011.

O Lady Driver aceita somente profissionais e passageiras mulheres, fator que aumenta o nível de segurança no transporte de passageiros.

POR QUÊ ESCOLHER O LADY DRIVER?

Usuárias da plataforma podem contar com diferentes tipos de serviços, entre eles, o agendamento de corridas, de que não irá ocorrer atrasos nos compromissos dos passageiros.

O aplicativo oferece a opção agendamento de transporte de crianças de 8 a 12 anos e também idosos, que necessitam viajar sem acompanhamento.

No Lady Driver é possível programar o transporte de idosos, onde a mesma motorista a levar, será a mesma que depois irá buscar os passageiros com idade superior a 60 anos. Esta modalidade de transporte é devidamente certificada e realizada com toda a segurança.

Um dos pontos-chave do aplicativo é a segurança das passageiras. No Lady Driver somente mulheres podem ser as condutoras. Para cadastrarem-se no aplicativo, as motoristas precisam inserir fotos, dados pessoais e também do veículo que será utilizado para realizar as “corridas”.

A veracidade das informações é verificada junto a Polícia Federal e Receita Federal e demais órgãos de segurança. Caso, os dados informados sejam falsos, elas não conseguirão efetuar o registro na plataforma.