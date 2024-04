Manutenção do Benefício: A importância do acompanhamento de saúde no Programa Bolsa Família

O Programa Bolsa Família, um dos principais programas de transferência de renda do país, exige que os beneficiários realizem a pesagem de seus filhos menores de 7 anos e o acompanhamento das mulheres entre 14 e 44 anos duas vezes por ano.

É imprescindível que as famílias atendam a essas exigências para garantir a continuidade do benefício. Para isso, é necessário comparecer às Unidades Básicas de Saúde (UBS) nos dias e horários estabelecidos, portando o cartão do Programa Bolsa Família, a carteira de vacinação, o cartão do SUS e um documento de identificação.

Além disso, é fundamental que os beneficiários realizem a atualização anual de seu cadastro no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para evitar transtornos.

Confira os dias e horários de pesagem em cada UBS:

UBS Canelinha: Terça-feira das 13h às 15h e quarta-feira das 8h às 11h.

UBS São Luiz: Quinta-feira das 13h30 às 16h e sexta-feira das 7h às 9h.

UBS Santa Marta: Segunda-feira das 8h30 às 11h30.

UBS Leodoro: Terça-feira das 13h15 às 14h30.

UBS Central: Quinta-feira das 8h30 às 11h30.

A não realização da pesagem e do acompanhamento pode resultar na perda do benefício do Bolsa Família. Portanto, fique atento aos prazos e horários estabelecidos e garanta o seu benefício!