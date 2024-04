Paulo Viana já tem data marcada para a estreia de seu mais novo programa na RDC TV

Após três anos e cinco meses no ar com o Conversa com Especialista, quadro que

contou com participações de especialistas de diversas áreas da saúde, o apresentador

Paulo Viana juntamente da equipe da RDC TV, decidiu inovar no que se trata da

comunicação sobre a saúde no Rio Grande do Sul, através do RDC Saúde.



“Estou super feliz pelos resultados que tivemos ao longo desses anos, a audiência foi

um sucesso. O Conversa com Especialista foi um projeto que tive orgulho e prazer de

fazer desde a primeira edição. Ainda sou jovem na comunicação, preciso aprender

muito, pois estamos sempre em evolução. Sou movido a emoção e a paixão, por isso

senti que era a hora de renovar”, salienta o apresentador.



Em formato de videocast, o RDC Saúde irá ao ar todos os sábados das 9h às 10h, na

grade da RDC TV, canal 24 e 524 da Claro Net TV. A estreia está marcada já para a

próxima semana, no dia 4 de maio. A atração terá apresentação do radialista Paulo

Viana, que também é profissional na área da saúde e escritor na temática com cinco

livros publicados. A cada programa, Paulo receberá convidados renomados da área da

medicina e de outros setores para conversas diretas e informativas através de uma

linguagem simples, fugindo de termos técnicos.



“Falar em saúde envolve muita responsabilidade. Eu, pessoalmente, estou muito

empolgado com este novo desafio, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Não

tenho dúvida que será muito positivo não só para mim, como também para o veículo.

Agradeço à RDC pela confiança e vamos superar as expectativas dos nossos

telespectadores. A mídia tem um papel importante na educação e promoção da saúde.

E eu, como profissional da saúde e da comunicação, sem dúvidas esta é a maior

contribuição que posso oferecer. Obrigado a todos por acreditarem neste projeto que

salvas vidas”, ressalta Paulo.



Um dos pilares do programa será democratizar o acesso à informação sobre saúde e

levar conhecimento ao público de forma clara e acessível, além de informações sobre

inovações, bem-estar, longevidade, tecnologia em saúde, pesquisas e tecnologias em

desenvolvimento para tratamento de diversas doenças.



“Pra nós da RDC TV é uma grande satisfação ver um quadro que nós tínhamos na

nossa programação se transformar em um programa na nossa grade em um momento

importante da RDC, onde ela se reinventa, reconstruindo seus produtos para que

tenham destaque ainda maior no mercado e principalmente para nossos espectadores.

A chegada do Paulo Viana transformado um quadro em um programa de videocast é

um passo à frente para a conquista do próprio Paulo, que se dedica a anos a este

projeto, abrindo uma janela de oportunidade para os médicos e prestando serviço

para a sociedade”, afirma o Diretor e Presidente da RDC TV, Márcio Irion.